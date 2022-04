जरा संभल कर करें घी का सेवन, जान लें किन लोगों को नहीं खाना चाहिए अधिक घी

Who Should Not Eat Ghee : घी सदियों से भारतीय खानपान का हिस्सा रहा है. हम सभी घी का सेवन कई तरह से करते हैं. घी को एक बेहतरीन सुपर फूड भी माना जाता है, जिसके सेवन से कई स्वास्थ्य (Health) लाभ मिलते हैं. आयुर्वेद के पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से घी का इस्तेमाल हर्बल दवाओं के साथ किया जाता है. घी में औषधीय गुण के अलावा, विटामिन ए, सी, डी जैसे कई पोषक तत्व और मिनरल्स होते हैं, जो आपको सेहतमंद रखने में मदद करते हैं. लेकिन, सभी के लिए घी के फायदे समान नहीं होते. ओन्लीमाईहेल्‍थ के अनुसार, आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. रेखा राधामोनी का कहना है कि घी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए घी का सेवन परेशानी भरा हो सकता है. हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए.

इन लोगों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए

1.पाचन की हो समस्‍या

वैसे तो घी पाचन को दुरुस्त करने में मदद करता है लेकिन अगर आप पहले से डायजेशन की समस्‍या से जूझ रहे हैं तो घी का अधिक मात्रा में सेवन से बचें. अगर आप किसी भी तरह की पेट की समस्‍या से जूझ रहे हैं तो घी खाने से आपके पेट संबंधी समस्या और अधिक बढ़ सकती है.

2.सर्दी-खांसी या बुखार में

दरअसल, घी के सेवन से शरीर में कफ बढ़ता है. ऐसे में अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार रहता है तो आप घी का सेवन करने से बचें. ऐसा करने से आपकी समस्या बढ़ सकती है.

3.गर्भावस्‍था में पेट की समस्‍या

गर्भावस्‍था में घी का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला पेट खराब या खांसी सर्दी से परेशान हो तो उसे घी का सेवन नहीं करना चाहिए.

4.लिवर संबंधित रोग

अगर आपको लिवर संबंधी समस्या है या तिल्ली (प्लीहा) से संबंधित रोग हैं, तो आपको घी का सेवन करने से बचना चाहिए. अगर आप ऐसी अवस्‍था में घी खाते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है.

जान लें घी के फायदे भी

घी में मौजूद विटामिन ई शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है जो यह कैंसर, गठिया और मोतियाबिंद जैसे रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है. हृदय रोग के जोखिम को भी घी कम करता है. घी में एंटी-एजिंग गुण होते हैं और ये आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. घी खाने से आपका दिमाग तेज होता है और मेमोरी में सुधार होता है.

