Health benefits of fenugreek: सर्दी में स्किन और डाइजेशन के लिए बेहद फायदेमंद है मेथी

Health benefits of fenugreek for skin and digestion: मेथी (Fenugreek) ऐसा हर्ब्स है जिसके अनेक फायदे हैं. मेथी का इस्तेमाल सिर्फ मसालों में ही नहीं किया जाता बल्कि भारत में इससे कई तरह के इलाज सदियों से किए जाते रहे हैं. स्किन के इलाज में मेथी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. साबुन और शैंपू बनाने में भी मेथी का प्रयोग किया जाने लगा है. मेथी के दानों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक एक चम्मच मेथी में 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम फाइबर, 3 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट पाया जाता है. इसके अलावा मेथी में आइरन, मैंग्नीज, मैग्नीशियम आदि भी पाए जाते हैं. चूंकि मेथी की तासीर गर्म होती है, इसलिए मेथी का इस्तेमाल सर्दी में ज्यादा किया जाता है.

मेथी के फायदे

डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंदः एक अध्ययन में पाया गया कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित जिन मरीजों ने 10 दिनों तक रोजाना 50 ग्राम मेथी का सेवन किया उनके खून में शुगर की मात्रा आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई. इसके साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी घट गया. एक अन्य अध्ययन में तो यहां तक पाया गया कि मेथी लेने के 4 घंटे बाद ही ब्लड शुगर की मात्रा नीचे आ गई.

डाइजेशन में मददगारः मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है. इसके अलावा इसमें कई तरह के एंटीऑक्सिडेंट भी मौजूद रहते हैं, जो कब्ज या पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करने में मददगार साबित होती है. हरी मेथी का सेवन पाचन के लिए लाभदायक हो सकता है.

स्किन के लिए फायदेमंदः स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए मेथी का इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है. मेथी स्किन पर होने वाले निशान या दाग-धब्बों को खत्म करता है और स्किन में ग्लो लाती है. मेथी की सब्जी खाने से पिंपल की समस्या को दूर किया जा सकता है.

टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता हैः मेथी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है. एक अध्ययन में पाया गया कि युवा उम्र में चार सप्ताह तक 500 मिलीग्राम मेथी रोजाना लेने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कई गुना बढ़ जाता है.

बाल घने आते हैःं बालों के लिए भी मेथी फायदेमंद होती है. इसकी पत्तियों का इस्तेमाल बालों के लिए जाता है. मेथी की पत्त‍ियों को पीसकर बालों में लगाने से बाल काले, घने और चमकदार बन सकते हैं.

