कच्चे प्याज में नींबू मिलाकर खाने की सलाह यूं ही नहीं दी जाती, इसके हैं कई फायदे

Health benefits of onion with lemon: प्याज (onion) के बिना सब्जी की कल्पना नहीं की जा सकती है. अपने देश में प्याज का इतना महत्व है कि इसके लिए सरकारें तक गिर जाती हैं. प्याज का कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी तरह की ग्रेवी बनाने में प्याज डाला जाता है. हालांकि प्याज को ऊपर से खाने की आदत बहुत कम लोगों की है. हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक प्याज ऐसी चीज है, जिसे रोजाना डाइट में शामिल करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है. अगर प्याज के साथ नींबू को मिला दिया जाए तो इसका फायदा दोगुना हो जाता है. प्याज में एलिसिन (allicin ) जैसे सल्फर कम्पाउंड पाया जाता, जो शरीर के लिए फायदेमंद है. प्याज को फाइबर का पावरहाउस (Powerhouse of Fiber) भी कहा जाता है. वेट लॉस के लिए प्याज को फायदेमंद माना जाता है.

एचटी की खबर के मुताबिक अगर प्याज में नींबू मिलाकर सलाद की तरह इसे खाया जाए, तो इसके कई फायदे हैं. होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कोटिन्हो (Luke Coutinho) ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कच्चे प्याज में लेमन मिलाकर खाने के कई फायदे बताए हैं. उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि खाने से पहले इसका सेवन करने से यह कई तरह से मददगार है.

प्याज और नींबू के फायदे

इंस्टाग्राम पर छोटा वीडियो शेयर करते हुए कोटिन्हो ने बताया कि खाने से पहले प्याज में नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन बढ़िया स्टार्टर है. प्याज डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है. अध्ययन के मुताबिक प्याज में प्रिबायोटिक इनुलिन फ्रूक्टूलिगोसैकरायड्स (inulin and fructooligosaccharides) पाया जाता है, जो पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है. इससे इम्यून सही तरीके से काम करता है. प्याज को कई रूपों में खा सकते हैं. इसे सलाद, चटनी, चाट, वेजिटेबल ग्रेवी के रूप में खा सकते हैं. अगर प्याज के साथ टमाटर मिलाके सलाद बनाते हैं, तो यह और बढ़िया हो जाता है. टमाटर में लाइकोपेन नाम का एक कंम्पाउंड पाया जाता है जो प्याज के साथ मिलकर भोजन को अवशोषित करने की प्रक्रिया में मदद करता है.

इन लोगों को कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए

प्याज सभी के लिए फायदेमंद नहीं है. जिसे एसिडिटी की समस्या है या पेट फूलने की समस्या है या जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसे प्याज नहीं खाना चाहिए. इससे समस्याएं और बढ़ सकती है.

