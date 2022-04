जानिए क्या है NSDR, जिससे सुंदर पिचाई भी खुद को रखते हैं रिलैक्स

NSDR Sundar Pichai’s formula to relax himself : हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई से तो परिचित होंगे ही कि काम हमारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारी और तनाव लाता है. काम से जुड़े इस तनाव को कंट्रोल करने के लिए दुनियाभर के सीईओ मेडिटेशन यानी ध्यान की शरण लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई खुद को रिलैक्स करने के लिए कुछ अलग करते हैं. डीएनए में छपी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, सुंदर पिचाई ने एक इंटरनेशनल अखबार को दिए इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वो खुद को रिलैक्स करने के लिए एनएसडीआर (NSDR) यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट का सहारा लेते हैं. एनएसडीआर शब्द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर एंड्रयू ह्यूबरमैन (Andrew Huberman) द्वारा इजाद किया गया है, जो कहते हैं कि इसमें “आत्म-उत्प्रेरण शांत की स्थिति (self-inducing a state of calm)” और “हमारे ध्यान को किसी चीज़ पर निर्देशित करना” शामिल है.

पिचाई ने बताया कि एक पॉडकास्ट के जरिए उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी. इसमें बिना सोए गहरे आराम के जरिए आप अपनी बॉडी को दोबारा काम करने लायक बना लेते हैं. जब भी मुझे ध्यान करने में मुश्किल होती है तो मैं एनएसडीआर से जुड़े वीडियो सर्च करता हूं. 10, 20, 30 मिनट के इन वीडियो के जरिये एनएसडीआर करने की कोशिश करता हूं.’

क्या करता है NSDR

प्रोफेसर ह्यूबरमैन (professor Huberman) के अनुसार, एनएसडीआर लोगों को आराम करने और अधिक आसानी से सोने में मदद करता है. ये तनाव और चिंता को कम करता है, दर्द को कम करता है और सीखने की क्षमता में सुधार करता है. वो कहते हैं कि इसे दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है जिसे ह्यूबरमैन एनएसडीआर “प्रोटोकॉल” कहते हैं, एक योग निद्रा और दूसरा सम्मोहन (hypnosis).

योग निद्रा एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको अपनी पीठ के बल जमीन पर सपाट लेटना होता है, आमतौर पर अपनी आंखें बंद करके, और एक इंस्ट्रक्टर द्वारा बताए स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर चाहे वो इंस्ट्रक्टर आपके सामने हों या फिर वीडियो में. इस दौरान इंस्ट्रक्टर आपको कई तरह की एक्टिविटी कराएंगे.

योग निद्रा इंस्ट्रक्टर ट्रेसी स्टेनली के अनुसार, आपको तनाव की जगहों को स्कैन करने, अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करने, शरीर के कई हिस्सों में अपनी जागरूकता लाने या डायाफ्रामिक श्वास शुरू करने के लिए कहा जा सकता है. इन सभी क्रियाओं को “मन को एकाग्र करने के लिए कुछ देने” के इरादे से किया जाना है.

