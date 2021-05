मीनोपॉज होने वाला है? डाइट में शामिल करें ये चीजें और इनसे करें परहेज

महिलाओं को 45-50 वर्ष की उम्र में आते-आते मीनोपॉज होने लगता है यानी पीरियड्स हमेशा के लिए बंद होने लगते हैं. उन दिनों में हार्मोंस में बदलाव की वजह से (Due to change in hormones) महिलाओं को कई तरह की दिक्क़तों का सामना करना पड़ता है (Many types of problems have to faced). इनमें चिड़चिड़ापन, थकावट, मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेज, रात में पसीना आना, ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा और डायबिटीज जैसी कई दिक्कतें शामिल हैं. ऐसे में ज़रूरी है कि बाकी चीजों के साथ अपनी डाइट पर भी विशेष ध्यान दिया जाये (Special attention should also be paid to your diet). जिससे इन दिक्कतों से बचने में आपकी मदद हो सके. आज हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि जब मीनोपॉज होने वाला हो तो आपको अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करने की ज़रूरत है और किन चीजों को नहीं.आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच फ़ूड शामिल करना चाहिए. इसके लिए आप ज्वार, बाजरा, रागी, हरी सब्ज़ियां और साबुत फल खा सकते हैं.आपको प्रोटीनयुक्त फ़ूड का सेवन भी करना चाहिए. इसके लिए आप फलियां, दूध, दही, दालें, पनीर, अंडा और चिकन जैसी चीजें डाइट में शामिल करें.अपनी डाइट में फाइटोएस्ट्रोजेनिक फूड को भी आपको शामिल करना चाहिए. इसके लिए आप अलसी, तिल, टोफू, बींस और सोयाबीन जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं.हरी पत्तेदार सब्जियां भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जैसे पालक, बंदगोभी, मेथी, सरसों का साग, चौलाई का साग.आपको पानी वाले फलों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए. इसके लिए आप संतरा, मौसमी, अंगूर, तरबूज़, खरबूज़, ब्लूबेरी, स्ट्राबेरी और नारियल पानी जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं.अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन-डी से भरपूर चीजों का सेवन जरूर करें. इसके लिए आप सोया फूड, दूध, दही, पनीर, अंडा, मशरूम, सायमन मछली जैसी चीजें खाएं.आपको इस दौरान सोडियमयुक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए या बेहद कम मात्रा में करना चाहिए जैसे सॉस, केचप, पापड़, अचार, नमक, नूडल्स, पैक्ड जूस, पैक्ड सब्जियां, सी फूड, सोया सॉस, प्रोसेस्ड चीज़, प्रिजर्वेटिव फ़ूड, जैतून और अजवायन.मीनोपॉज़ के दौरान आपको उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें कैफीन पाया जाता है. इनमें डिकैफीनेटेड कॉफी, कोकोआ के पेय पदार्थ, चॉकलेट मिल्क, एनर्जी ड्रिंक, चाय, कॉफी, एस्प्रेसो और सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीजें शामिल हैं.