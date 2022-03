गर्मियों के मौसम में बदल लें अपनी फूड हैबिट्स, जानें क्या कहते हैं जानकार

Avoid These 5 food Items In The Changing Season : मार्च का महीना शुरू होते ही मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है, लेकिन हमारी आदतें अभी सर्दी वाली ही होती है. इसमें खाने और पीने की आदतें ज्यादा अहम हैं. जानकार बताते हैं कि गर्मियां शुरू होने वाली है इसलिए ये समय है अपने खान-पान में बदलाव करने का. खासतौर से महिलाओं के लिए गर्मियों के मौसम में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इसलिए डियर लेडीज…अब अपनी विंटर डाइट में अब कुछ बदलाव करने का समय आ गया है. अब सर्दियों में ज्यादा खाए जाने वाली कुछ चीजों को अलविदा कहने या कंट्रोल करना जरूरी है वरना आपकी सेहत को इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं. इस बारे में विस्तार से बताने के लिए हमने सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट दिव्या गांधी (Nutritionist Divya Gandhi) से बात की.

न्यूट्रिशनिस्ट दिव्या गांधी का कहना है कि जैसा कि गर्मियां जा रही हैं, गर्म चीजों का सेवन आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में अपनी विंटर डाइट को जारी रखना सेहत के लिए ठीक नहीं है. यहां 5 चीजें हैं जो आप अपनी विंटर डाइट में खाती हैं लेकिन गर्मियों में इन्हें बंद करने की जरूरत है.

चाय और कॉफी

सर्दियों में आमतौर पर ये देखने में आता है कि दिन में चाय-कॉफी के कप कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं. लेकिन गर्मियों के मौसम में ये काफी नुकसानदायक हो सकते हैं. ज्यादा चाय या कॉफी पीने से लेडीज में एसिडिटी की प्रोब्लम हो सकती है, ज्यादा कैफीन (चाय-कॉफी में पाए जाने वाला पदार्थ) लेने से रात को नींद भी कम आती है.

ऑयली फूड

ऑयली फूड को हम सर्दियों में आसानी से पचा पाते हैं, गर्मी के मौसम में ऑयली फूड को पचाने में भी दिक्कत होती है. लेकिन अगर हम गर्मियों में ऑयली फूड, जैसे तेल, घी वाली चीजें लेंगे तो ये हमारी बॉडी को गर्म रखेगी, जिससे हमें घबराहट होना, गर्मी लगने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है. इस मौसम में हमें ठंडी तासीर की चीजें खानी चाहिए, गर्म तासीर वाली चीजों को खाने से बचना चाहिए.

गरम मसाला

गरमी का मौसम आते ही गरम मसाले की मात्रा को संतुलित करना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये चीजें शरीर को गर्म करती हैं, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में गरम मसाले का यूज अपने खाने में करते हैं तो पीरियड्स भी जल्दी आ जाते हैं. इससे हॉट फ्लैश भी आने लगते हैं, जो कि आमतौर पर पीडियड्स से पहले आते हैं, जिसमें बहुत तेज गर्मी और घबराहट लगने लगती है.

अदरक

अदरक को अलग थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो ठीक है, लेकिन सर्दी के मौसम में जब हम गर्मी में एंटर करते हैं तो अपनी फूड हैबिट को बदलने इतना आसान नहीं होता है, अदरक भी उसी फेहरिस्त में हैं. अदरक गर्म होती है, ज्यादा लेने से मुंह में छाले भी हो सकते हैं, फेस पर दाने भी हो सकते हैं. इसमें प्राकृतिक गर्मी पैदा करने वाले प्रभाव होते हैं जो सेवन करने पर शरीर की गर्मी बढ़ाते हैं. इससे हार्ट रेट भी बढ़ता है.

लहसुन

गर्मी के दिनों में आप अपनी जरूरत के हिसाब लहुसन की मात्रा में कटौती कर सकते हैं. लहसुन भी शरीर में गर्मी करता है. इससे आपको डकार बहुत ज्यादा आएंगी, पेट में गर्मी होने की वजह से पेट खराब होने के भी चांस हैं.

