कही आप अधिक नींबू पानी का सेवन तो नहीं कर रहे? जानें इससे जुड़ी खतरनाक बातों को

Side Effects Of Lemon Water: सुबह के समय अगर आप खाली पेट नींबू पानी (Lemon Water) का सेवन करें तो इसके कई फायदे हैं. लेकिन अगर आप वजन कम करने के चक्‍कर में दिन भर नींबू पानी पीने लगे हैं तो इससे फायदा होने की जगह आपको नुकसान (Side effects) भी हो सकता है. जी हां , जरूरत से ज्‍यादा (Too Much) नींबू पानी पीने से आपके शरीर में कई समस्‍याएं शुरू हो सकती हैं. तो आइए हम यहां जानते हैं कि जरूरत से ज्‍यादा अगर नींबू पानी का सेवन किया जाए तो हमारे शरीर को क्‍या क्‍या नुकसान हो सकता है.

दांतों को नुकसान

गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पीना कहीं से भी हानिकारक नहीं है लेकिन अगर यह जरूरत से ज्‍यादा पिया जाने लगा तो इससे आपके दांतों को नुकसान हो सकता है. दरअसल नींबू में अत्यधिक अम्‍लीय पदार्थ होते हैं और इसका बार बार उपयोग करने से आपके दांत के एनामल को नष्ट कर सकता है. ऐसे में जरूरत से अधिक नींबू पानी का सेवन ना करें.

डिहाइड्रेशन की समस्‍या

शोध के मुताबिक नींबू के रस में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है जिससे पेशाब बार बार लगने लगती है. यह गुर्दे में मूत्र उत्पादन को प्रोत्साहित करता है जिससे शरीर में नमक और पानी की कमी हो सकती है और डिहाइड्रेशन हो सकता है.

पेट को पहुंचाता है नुकसान

अगर आप अत्‍यधिक नींबू का सेवन करते हैं तो इससे पेट में दर्द की समस्‍या हो सकती है. हालांकि अध्ययनों से यह साबित नहीं होता है. लेकिन आयुर्वेद में इस बात को माना गया है. नींबू की अम्लीय प्रकृति पेट से संबंधित जटिलताओं को प्रभावित करती है और लाभ की जगह हानि पहुंचाने लगती है.

हार्टबर्न की समस्या

अगर आप अधिक नींबू का सेवन करेंगे तो हार्टबर्न की समस्या हो सकती है. हार्टबर्न के सामान्य लक्षणों में दर्द और सीने में गंभीर जलन शामिल हैं.

हो सकता है अल्सर

नींबू जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों के अत्‍यधिक सेवन से आंतों में अल्‍सर हो सकता है. इसके सामान्य लक्षणों में हार्टबर्न, मतली और उल्टी शामिल हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

