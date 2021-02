आम तौर पर हम जब वजन घटाने (Weight Loss) की सोचते हैं तो फलों (Fruits) की तरफ ध्‍यान जाता है. हम यह सोचते हैं कि अगर ग्रेन (Grains) की जगह फ्रूट्स को ही रोजाना के डाइट (Daily Diet) में शामिल करें तो शायद वजन जल्‍दी से घटेगा. लेकिन ऐसा होता नहीं. सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है जब हम तमाम रिस्ट्रिक्‍शन को मानते हुए भी वजन कम नहीं कर पाते. दरअसल इसकी वजह सही फलों (Fruits Not To Eat) का चुनाव ना होना हो सकता है. हम अंजाने में डाइटिंग (Dieting) के दौरान उन फलों को अपने रोज के भोजन में शामिल कर लेते हैं जो कैलोरी (Full Of Calories) से भरपूर होते हैं. ऐसे में दिन भर के वर्क आउट से खर्च की गई कैलोरी उन फलों के सेवन से पूरी हो जाती है. तो जब भी आप डाइटिंग का प्‍लान बनाएं तो फलों के चुनाव से पहले उनकी पूरी जानकारी ले लें. आइए यहां आपको बताते हैं कि वे कौन कौन से फल हैं जिनके सेवन से आपका वजन घटने की जगह बढ़ सकता है.कला को सुपर फूड की कैटेगरी में शामिल किया गया है. यह हेल्‍थ के लिए बहुत ही अच्‍छा फल है. लेकिन अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो इसे खाने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है. यह कैलोरी से भरपूर होता है जिसमें प्राकृतिक मीठापन होता है. एक केले में लगभग 150 कैलोरी होता है, जो लगभग 37.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बराबर है. आप अगर रोज 2 से 3 केले खा रहे हैं तो इससे आपका वजन जरूर बढ़ेगा. दिन में केवल एक केला हीं आपके लिए काफी है.हेल्‍थ बेनिफिट के हिसाब से अंगूर बहुत ही हेल्‍दी फ्रूट है लेकिन इनमें शुगर और वसा दोनों ही उच्‍च मात्रा में मिलती है. 100 ग्राम अंगूर की बात करें तो इसमें करीब 67 कैलोरी और 16 ग्राम चीनी होती है. इनके नियमित सेवन से वजन बढ़ सकता है.कहा जाता है कि एक ग्राम किशमिश में अंगूर की तुलना में अधिक कैलोरी होती है. बता दें कि एक कप किशमिश में 500 कैलोरी होती है और एक कप मुनक्‍के में 450 से अधिक कैलोरी होती है. इसलिए ये आपके वजन को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकते हैं और आप तमाम कोशिशों के बाद भी वजन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.एवोकैडो भी एक ऐसा फल है जो हाई कैलोरी कैरी करता है. जानकारी दें कि इस फल के 100 ग्राम में लगभग 160 कैलोरी होती है. इसमें हेल्‍दी फैट भी मौजूद होता है. ऐसे में इसके ज्‍यादा सेवन से आपका वेट बढ़ सकता है.आपको बता दें कि एक कप आम के टुकड़े में 99 कैलोरी होती है. इसके सिंगल सर्विंग में आप 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेड को अपने शरीर में लेते हैं. इसमें लगभग 23 ग्राम नेचुरल शुगर और लगभग 3 ग्राम फाइबर होता है. ऐसे में आम खाएं लेकिन सीमित, वर्ना ये आपके वजन को जरूर बढ़ा देगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)