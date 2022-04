लिथियम कम करेगा डिमेंशिया का खतरा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी में दावा

Lithium could decrease the risk of Developing Dementia : बढ़ती उम्र में याददाश्त से जुड़ी बीमारी मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया (Dementia) को लेकर हुई एक अहम स्टडी में साइंटिस्टों ने दावा किया है कि लिथियम से डिमेंशिया होने के रिस्क को कम किया जा सकता है. आपको बता दें कि दुनिया भर में 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग डिमेंशिया (Dementia) के साथ जी रहे हैं और हर साल ये बीमारी लगभग 10 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है. इतना ही नहीं डिमेंशिया वर्तमान में सभी बीमारियों से होने वाली मौत का सातवां प्रमुख कारण है और दुनिया भर में बुजुर्गों में विकलांगता और निर्भरता के प्रमुख कारणों में से एक है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज (university of cambridge) के रिसर्चर्स के नेतृत्व में की गई स्टडी में पाया गया कि लिथियम वाले रोगियों में डिमेंशिया विकसित होने की संभावना कम थी. हालांकि, स्टडी में लिथियम वाले रोगियों की संख्या कम थी. इस स्टडी से ये बात भी सामने आई है कि लिथियम डिमेंशिया का निरोधात्मक उपाय (preventive measures) हो सकता है और नियंत्रित तौर पर इसके ट्रायल की ओर बढ़ा जा सकता है.

इस दौरान रिसर्च टीम ने 50 साल से अधिक उम्र के 30,000 रोगियों के हेल्थ रिकॉर्ड को देखा. इस स्टडी का निष्कर्ष पीएलओएस मेडिसिन (PLOS Medicine) जर्नल में प्रकाशित किया गया है.

क्या कहते हैं जानकार

इस स्टडी की फर्स्ट ऑथर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉ. शानक्वान चेन (Dr Shanquan Chen) ने कहा, ‘पहले की स्टडी में बताया गया है कि जिन लोगों की जांच में डिमेंशिया की पहचान हो गई है, उनके लिए लिथियम एक संभावित इलाज हो सकता है. लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि क्या ये डिमेंशिया को टाल या उसकी रोकथाम में भी कारगर हो सकता है.’

स्टडी में क्या निकला

चेन और उनके सहयोगियों ने एक अन्य स्टडी में पाया कि उसमें शामिल 29 हजार 618 रोगियों में से 548 रोगियों का इलाज लिथियम से हुआ और 29 हजार 070 का इलाज लिथियम से नहीं हुआ था. इन सबकी औसत उम्र 74 साल थी और इनमें से 40 प्रतिशत पुरुष थे. स्टडी टीम ने पाया कि जिन लोगों को लिथियम दिया गया, उनमें 9.7 प्रतिशत को जांच में डिमेंशिया से पीड़ित पाया गया, लेकिन जिस ग्रुप को लिथियम नहीं दिया गया, उनमें से 11.2 प्रतिशत में डिमेंशिया पाया गया.

