'सुपरहीरो' की तरह लंबे समय तक रहना है युवा? एक्सपर्ट के बताए ये टिप्स आएंगे आपके काम

Learn From Superheroes How To Live Longer Younger : आजकल की लाइफस्टाइल में हमने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया है. अनियमित खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी कम करने की वजह से कम उम्र में ही कई बीमारियां घर कर जाती हैं. लेकिन फिजिकली एक्टिव रहने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सोफे पर लेटे हुए हम जिन सुपरहीरोज की फिल्में देखते हैं, उन्हीं से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं. दैनिक भास्कर अखबार ने टाइम मैगजीन के हवाले से छापी अपनी न्यूज रिपोर्ट में इससे जुड़े कुछ टिप्स भी बताए हैं. रिपोर्ट में लिखा कि सुपरहीरो बनना मामूली बात नहीं है. जैसे उनके दोस्त ज्यादा होते हैं, वैसे ही उनके लिए दुश्मनों की भी कमी नहीं होती है. उन्हें बेहद मुश्किल और खतरनाक काम करने पड़ते हैं. वे लगातार जूझते हैं. खतरों और संकट के बावजूद वे कुछ ऐसे तौर-तरीके अपनाते हैं, जो उन्हें बढ़ती आयु में भी एक्टिव रखते हैं. ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स की टीम ने एक रोचक पहलू की स्टडी कर ऐसे निष्कर्ष निकालें जिन्हें सामान्य लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं.

क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी (University of Queensland) में जेरायट्रिक मेडिसन (Geriatric Medicine) यानी बुढ़ापे की बीमारियों का विज्ञान की प्रोफेसर रूथ हबार्ड (Professor Ruth Hubbard) ने 2008 में आई फिल्म आयरन मैन से लेकर 2021 में आई ब्लैक विडो तक रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की 24 फिल्मों की स्टडी की. उनकी टीम ने पांच सुपरहीरो कैरेक्टर्स आयरन मैन, द हल्क, ब्लैक विडो, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन पर खासतौर से ध्यान दिया.

इस स्टडी के जरिए उन्होंने फिल्मों के सुपरहीरोज के व्यवहार और आदतों के आधार पर हेल्थ के लिए कुछ टिप्स सुझाएं हैं जो आपके काम आ सकते हैं.

रेगुलर एक्सरसाइज करें

प्रोफेसर रूथ हबार्ड (Professor Ruth Hubbard) कहती हैं कि सुपरहीरोज एक्सरसाइज और बहुत ज्यादा एक्टिविटी जैसी कई पॉजिटिव आदतें पेश करते हैं. वे मिशन के बीच कठोर एक्सरसाइज करते नजर आते हैं. हम लड़ाई टालकर मांसपेशियों, दिल और शरीर को चुस्त-तंदुरुस्त रखने के लिए कसरत कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें-

चलने की आदत डालें

पहली अवेंजर्स (Avengers) फिल्म में सुपरहीरोज बाहरी अंतरिक्ष से आए आक्रमक लोगों से निपटने पर चर्चा करते हुए खड़े रहते हैं. आसपास चहलकदमी करते हैं. प्रो हबार्ड कहती हैं कि लंबे समय तक बैठना सेहत के लिए नुकसानदायक है. हर दिन पैदल चलने से आयु बढ़ती है. इसलिए चलने की आदत डालें.

मेलजोल बढ़ाएं

प्रो हबार्ड का कहना है कि बुढ़ापे के लिए अकेलापन और सामाजिक अलगाव बहुत नकारात्मक है. सुपरहीरोज जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं. असहमति के बावजूद किसी उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं. उदाहरण के लिए स्पाइडरमैन के अपनी आंटी से भावनात्मक रिश्ते हैं.

यह भी पढ़ें-

माइंड का यूज करें

बुढ़ापे में होने वाली दिमागी बीमारी डिमेंशिया के 40% मामलों को रोका जा सकता है. आयरन मैन जैसे सुपरहीरो बार-बार अपनी बुद्धि से काम करते हैं. कई सुपरहीरोज में नॉलेज और जानकारी का स्तर बहुत हाई रहता है. इसलिए अपनी संज्ञान क्षमता (cognitive ability) को बढ़ाकर मतिभ्रम (hallucinations) या डिमेंशिया से दूर रहें.

डाइट का ध्यान रखें

आयरन मैन और थोर को छोड़कर कोई भी सुपरहीरो शराब नहीं पीता है. वे शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं. वजन संतुलित रखते हैं. प्रो हबार्ड कहती हैं कि इस मामले में हल्क अपवाद है. उन कारणों से वे शारीरिक रूप से स्वस्थ्य रहते हैं.

