प्रेग्नेंट महिला के वायु प्रदूषण में रहने से जन्म लेते हैं कम वजन के बच्चे: स्टडी

Air Pollution And Low-Birth-Weight Babies : पूरी दुनिया में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) का असर आज की पीढ़ी पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ रहा है. आपको बता दें कि इससे पहले वायु प्रदूषण का गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) और उनके होने वाले बच्चे पर तेजी से पड़ने वाले असर को लेकर कई स्टडी हो चुकी है. इससे पहेल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में ये बात कही गई थी कि, साल 2019 में वायु प्रदूषण और इससे निकलने वाले धुंए से 60 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले हुआ था. अब इस्राइल की द् हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम (The Hebrew University of Jerusalem ) के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी में पता चला है कि वायु प्रदूषण में रहने वाली महिलाओं के बच्चे जन्म के समय कम वजन के होते हैं. और इन शिशुओं का आगे चलकर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है. इस स्टडी में दावा किया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं (Pregnant women) कम वजन की होती हैं या फिर कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की होती हैं, उन्हें वायु प्रदूषण अधिक प्रभावित करता है. इस स्टडी का निष्कर्ष ‘एन्वार्यमेंटल रिसर्च जर्नल (Environmental Research Journal)’ में प्रकाशित किया गया है.

इस स्टडी में ये भी बताया गया है कि वायु प्रदूषण (Air Pollution) का लंबे समय तक बुरा असर नवजात बच्ची और पहले बच्चे पर ज्यादा होता है. हालांकि इसके लिए कौन सी जैविक प्रणाली (biological system) जिम्मेदार है, उसका पता लगाना बाकी है.

क्या कहते हैं जानकार

हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेगई लेवाइन (Dr. Hagai Levine) का कहना है कि साल 2004 से 2015 के बीच इजरायल में वायु प्रदूषण के कण पीएम 2.5 और 3 लाख 80 हजार शिशुओं के जन्म के समय कम वजन का गहरा संबंध है.

यानी हवा की गुणवत्ता खराब होने और उसमें इस लेवल के प्रदूषण कण होने पर जन्म लेने वाले बच्चे के वजन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. इस शोध के निष्कर्ष के बाद ये देखना है कि सरकारें वायु प्रदूषण के कारण कम वजन के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास कर सकती है.

