मोटापा कम करने में मददगार है सुबह की एक्सरसाइज, ब्लड शुगर को कम करने के लिए शाम को करें कसरत - स्टडी

What Time of Day is Better for Workout :भागदौड़ भरी जिदंगी में सभी के पास समय का अभाव है. हम एक्सरसाइज को लाइफस्‍टाइल में शामिल तो करना चाहते हैं लेकिन यह समझ नहीं आता कि आखिर इसे करें कब. वैसे तो व्‍यायाम करने का कोई खास समय नहीं होता लेकिन अगर हम एक सही समय में इसे रोज करें तो यह अधिक असरदार हो सकता है. आमतौर पर जो लोग सुबह जल्‍द उठते हैं उनके लिए सुबह का समय बेस्‍ट होता है लेकिन जो लोग शाम के वक्‍त फ्री होते हैं उनके लिए शाम बेहतर समय होता है. लेकिन अगर हम अपने शरीर के फायदे के बारे में सोचें तो अलग-अलग राय मिलती हैं. ज्यादातर लोगों के सामने सवाल होता है कि दिन में कब एक्सरसाइज करनी चाहिए?

दैनिक भास्कर अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से छापी अपनी न्यूज रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूयॉर्क के कुछ साइंटिस्ट इसके लिए पिछले तीन साल से स्टडी कर रहे हैं. इस स्टडी में सामने आया कि सुबह की एक्सरसाइज से लोगों में काफी फैट बर्न हुआ, जिससे मोटापे में कमी आई.

स्टडी में क्या निकला

साल 2020 की स्टडी के अनुसार, टाइप-2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों में दिन में तीन बार एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर के लेवल में कमी आई, जबकि इन्हीं लोगों ने जब दोपहर व शाम को एक्सरसाइज की तो इनके ब्लड शुगर में और भी ज्यादा कमी आई.

साइंटिस्टों की ये स्टडी मानव समूहों व चूहों पर आधारित है. मिनिसोटा यूनिवर्सिटी की प्रो लीसा चो (Lisa Chow) का कहना है कि स्टडी अभी जारी है. ऐसे में दिन में कसरत जरूर करें.

कोशिकाएं दिन रात में अलग ढंग से काम करती हैं

प्रो लीसा चो (Lisa Chow) के अनुसार शरीर की कोशिकाएं दिन और रात में अलग ढंग से काम करती हैं. हर पहल में शरीर में मैटाबॉलिज्म अलग होता है. दुनियाभर के साइंटिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं. हालिया स्टडी में एक्सरसाइज के पहलू को भी शामिल किया गया था.

