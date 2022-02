कटहल खाने के बाद कभी ना खाएं ये 5 चीजें, सेहत को हो सकता है नुकसान

Never Eat These Things After Eating Jackfruit : इस मौसम में कटहल (Jackfruit) काफी आसानी से मिलने वाली सब्‍जी है. कटहल के सेवन से सेहत (Health) को बहुत फायदा मिलता है. कटहल की सब्जी और इसका अचार लोग खूब पसंद करते हैं. पका कटहल भी लोग फल के तौर पर खाना पसंद करते हैं. कटहल में पोषक तत्‍वों की बात करें तो इसमें फाइबर, पोटैशियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ए, सी और बी, थायमीन, पोटेशियम, कैल्शियम आदि मिलते हैं जो शरीर की इम्‍यूनिटी बढ़ाकर कई बीमारियों को दूर रखते हैं. इसके अलावा कटहल के बीज में कैल्‍शियम, जिंक और फॉस्‍फोरस जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं.

ओनलीमाईहेल्‍थ के मुताबिक, कटहल का सेवन हार्ट डिजीज को भी दूर रखता है और एनीमिया यानी खून की कमी के कारण होनी वाली बीमारियों से बचाता है. लेकिन अगर आप सही तरीके से कटहल का सेवन न करें तो सेहत को नुकसान (Harm) भी पहुंच सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, कटहल का सेवन करते समय कुछ सावधानियों का पालन करना जरूरी होता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कटहल के सेवन के बाद किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए.

कटहल खाने के बाद कभी ना खाएं ये 5 चीजें

दूध

कटहल खाने के बाद कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए. यही नहीं, दूध पीने के बाद भी कटहल का सेवन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. दोनों के साथ सेवन से स्किन से जुड़ी बीमारी यानी कि दाद, खाज, खुजली, एग्जीमा और सोरायसिस की समस्या हो सकती है. पाचन से जुड़ी गंभीर बीमारी का खतरा भी हो सकता है.

शहद

कटहल के साथ अगर आप शहद का सेवन करते हैं तो ये भी सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है. कटहल खाने के बाद शहद के सेवन से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. खासकर पके हुए कटहल के सेवन के बाद शहद का सेवन वर्जित नहीं करना चाहिए.

पपीता

कटहल की सब्जी या पका हुआ कटहल खाने के बाद कभी भी पपीते का सेवन ना करें. ऐसा करने से शरीर में सूजन (इंफ्लेमेशन) की समस्या हो सकती है.

पान

कई लोगों को भोजन के बाद पान की आदत होती है, लेकिन कटहल की सब्जी या पका कटहल खाने के बाद पान का सेवन करने से शरीर में कई समस्याएं पैदा हो सकती है.

भिंडी

अगर आप एक साथ कटहल और भिंडी की सब्‍जी खा रहे हैं तो ऐसा करने से बचें. इन दोनों के साथ सेवन से शरीर में कई समस्याएं, स्किन से जुड़ी समस्याएं, सफेद दाग की समस्या भी हो सकती है.

