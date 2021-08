People Do These Mistakes While Eating Food : अगर आप हेल्‍दी भोजन (Healthy Food) करते हैं, नियमित व्‍यायाम करते हैं और सेहत के लिए हर संभव प्रयास सजग रहते हैं लेकिन अगर आप खाते समय कुछ बेसिक गलतियों (Mistakes) को दोहरा रहे हैं तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो सकता है. इंसाइडर मैग्‍जीन के मुताबिक, खाने के दौरान कुछ गलतियों की वजह से लोग हेल्‍दी लाइफ लीड नहीं कर पाते. यही नहीं, आयुर्वेद में भी इस बात की सिफारिश की गई है कि अगर आप खाते समय सही कॉम्बिनेशन को नहीं फॉलो कर रहे तो यह आपकी सेहत को काफी नुकसान हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि हमें खाते वक्‍त किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.

1.एक ही खाने को बार बार खाना

अगर आप बार बार और लगातार एक ही खाना खा रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है. अगर आप एक ही खाना खाएंगे तो शरीर में अन्‍य पोषक तत्‍व की कमी हो सकती है. ऐसे में चाहे कितना भी हेल्‍दी खाना हो लेकिन आपको अपने खाने में वेरायटी फूड को शामिल करना बहुत जरूरी है.

2.भिंडी के साथ करेला खाना

कुछ लोग भिंडी के साथ करेला को भी खाना पसंद करते हैं. लेकिन आपको शायद मालूम न हो कि भिंडी और करेला को कभी भी एकसाथ नहीं खाना चाहिए. आयुर्वेद के मुताबिक, अगर भिंडी और करेले का सेवन साथ में किया जाए तो ये जहर की तरह काम कर सकता है. भिंडी के साथ सलाद में मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए.

इसे भी पढ़ें : शरीर में आयरन की है कमी तो हो सकती हैं बाल और त्‍वचा संबंधी समस्याएं, करें ये उपाय

3.दही और प्‍याज एक साथ

दही के साथ प्याज का कॉम्बिनेशन आपको कई समस्‍याओं में डाल सकता है. अगर आप ऐसा खाते हैं तो स्किन डिजीज जैसे दाद, खाज, खुजली, एग्जिमा, सोराइसिस व त्वचा और पेट से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं.

4.उड़द दाल के बाद दही का सेवन

अगर आपने उड़द की दाल खायी है और उसके तुरंत बाद ही दूध पी रहे हैं तो सम्‍हल जाइए. ऐसा करने से आपको पाचन की समस्‍या हो सकती है.

5.दूध और नॉनवेज का साथ में सेवन

अगर आप अंडा, मीट खाने के बाद दूध पी रहे हैं तो आपको पेट में दर्द, इनडाइजेशन आदि की समस्‍या हो सकती है.

6.दूध के साथ फल का सेवन

हम अक्सर दूध में फल को डालकर शेक बनाते हैं. कस्टर्ड में भी दूध में फल डालकर खाते हैं लेकिन दूध के साथ फल भी नहीं खाने चाहिए. दूध में फल मिलाकर खाने से दूध में मौजूद कैल्‍श्यिम फलों के एंजाइम को सोख लेता है. इससे शरीर को फलों कोई फायदा नहीं मिल पाता. ऐसे में खाते वक्‍त इन बातों को ध्‍यान में रखना बहुत जरूरी है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)