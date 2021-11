खर्राटे लेने की आदत है, तो संभल जाएं, इससे पड़ सकता है दिल का दौरा-रिपोर्ट

Problem Of Snoring May Have A Heart Attack : आमतौर पर जब हम किसी को खर्राटे (Snoring) लेते हुए सुनते हैं तो ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है. खर्राटे लेने की समस्या को अक्सर हम मज़ाक के तौर पर लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह आपके हार्ट (Heart) की समस्‍या का अलार्म हो सकता है. गुडसो‍म्निया के मुताबिक, हार्ट अटैक और खर्राटे के बीच गहरा संबंध होता है. खर्राटा हार्ट डिजीज के अलावा कार्डिएक डिसऑर्डर, ओबेसिटी, डाइबिटीज, प्रीस्‍ट्रॉक कंडिशन का भी अलार्म हो सकता है. ऐसे में अगर आपका परिवार या दोस्‍त इस समस्‍या से जूझ रहा है तो सतर्क रहने की जरूरत है.

क्‍यों है खतरनाक

जब हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो यह रक्त के प्रवाह को बढ़ाने और अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आपके वाहिकाओं को अधिक संकीर्ण बनाता है. नतीजतन, वेसल्‍स पर दबाव बढ़ता है. इस तरह के दबाव में उतार-चढ़ाव से क्रोनिक हाइपरटेंशन और या यहां तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है.

इसे भी पढ़ें : कमर की चर्बी नहीं घटती तो तेज दौड़ लगाकर करें फैट बर्न, जानें दौड़ने का सही तरीका

क्या खर्राटे लेने से दिल का दौरा पड़ता है?

खर्राटे लेना हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, दिल का दौरा, मधुमेह और मोटापे जैसी अन्य गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है. इसकी वजह है शरीर मे मौजूद ब्‍लड और हार्मोन प्रभावित होता है. खर्राटे की आवाज दिल के दौरे या अन्य स्वास्थ्य जोखिमों के लिए एक अलार्म संकेत हो सकती है.

कैसे करता है ये काम

जब ऑक्सीजन की कमी के कारण वेन्‍स संकुचित होने लगते हैं तो दिल का दौरा पड़ने की आशंका बनने लगती है जिससे मौत भी हो सकती है. इसलिए अगर आपको खर्राटे की समस्‍या है तो सतर्क रहें और रात के दौरान अपने सांस लेने के पैटर्न पर नजर रखें.

इसे भी पढ़ें : उम्र भर रहना है फिट तो जानें किन चीजों को खाली पेट खाएं और किसे नहीं?

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए?

अगर आपको लगता है कि आप रात में बेहतर तरीके से नहीं सो पा रहे हैं और थका थका महसूस करते हैं तो आपको डॉक्‍टर से संपर्क करना चाहिए और रेग्‍युलर चेकअप कराना चाहिए.