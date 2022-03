दुबले हैं इतने की शरीर पर कपड़े नहीं होते फिट, यूं करें किशमिश का सेवन, बढ़ाएं तेजी से वजन

Raisins for Weight Gain: छोटी सी किशमिश खाने के सेहत पर कई फायदे (Raisins Benefits) होते हैं. इसका इस्तेमाल ज्यादातर मीठे पकवानों में किया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि किशमिश खाने से वजन बढ़ता है. अक्सर लोग वजन घटाने के टिप्स देते हैं, लेकिन जब बात आती है वजन बढ़ाने की तो लोगों को समझ नहीं आता कि किन चीजों का सेवन करें, जिससे तेजी से वजन बढ़े. आपको वजन घटाना (Weight Loss) नहीं, बल्कि बढ़ाना है, तो आप किशमिश (Kishmish) खाएं. दरअसल, कुछ लोग हद से ज्यादा दुबले नजर आते हैं. उनके शरीर पर कोई भी कपड़े हैंगर की तरह टंगे नजर आते हैं. कुछ भी पहन लें, वह सही से फिट नहीं होता है. ऐसे में वजन बढ़ाना जरूरी हो जाता है. यदि आप थोड़ा-बहुत भी वजन बढ़ाना चाहते (How to Gain Weight) हैं, तो इसके लिए आपको काफी मेहनत-मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, बस प्रतिदिन डाइट में थोड़ी सी किशमिश शामिल करना शुरू कर दें. इससे ना सिर्फ शरीर वजन बढ़ेगा (kishmish for weight gain), बल्कि कई रोगों से भी बचाव होगा.

प्रेसवायर18 में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपको वजन बढ़ाना है, तो डाइट में कैलोरी की मात्रा अधिक शामिल करनी होगी. और, किशमिश में कैलोरी काफी अधिक होती है. 100 ग्राम किशमिश में लगभग 299 कैलोरी होती है. 100 ग्राम किशमिश में मौजूद 299 कैलोरी आपके दैनिक कैलोरी सेवन का लगभग 15% है. जर्नल फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, किशमिश का सेवन बेहतर वजन बढ़ाने के मापदंडों और पोषक तत्वों के सेवन से भी जुड़ा है. ऐसे में आप यदि वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो किशमिश का सेवन कर सकते हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि आप किशमिश खाकर हेल्दी तरीके से वजन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह कई अन्य पोषक तत्वों की कमी भी दूर करती है.

किशमिश में मौजूद पोषक तत्व

वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन 10 से 20 किशमिश का सेवन (weight gain diet) कर सकते हैं. इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो सेहत को कई अन्य लाभ भी पहुंचाते हैं. कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कई तरह के विटामिंस, कॉपर, प्रोटीन, पोटैशियम आदि होते हैं. यह बड़ों के साथ ही बच्चों के लिए भी बेहद हेल्दी ड्राई फूट है.

इसे भी पढ़ें: बालों से गायब हो रही है शाइन और सॉफ्टनेस तो रोज खाएं काली किशमिश, हर कोई पूछेगा राज़

किशमिश कैसे बढ़ाती है वजन

किशमिश में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जो वजन बढ़ाने (kishmish for weight gain) में मदद करती है. इसके अलावा, इसमें नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, जो वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. जब आप अधिक कैलोरी युक्त चीजों का सेवन करते हैं, तो वजन तेजी से बढ़ाने में मदद मिलती है. किशमिश के अलावा आप दूसरे कैलोरी युक्त फूड्स भी शामिल कर सकते हैं. जैसा कि किशमिश में नेचुरल शुगर होता है और शुगर में फ्रक्टोज अधिक होता है. कुछ शोध कहते हैं कि फ्रुक्टोज युक्त फूड्स के सेवन से वजन बढ़ाना आसान हो जाता है. तो आप भी वजन बढ़ाने के लिए डाइट में किशमिश शामिल कर सकते हैं. वहीं, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ शरीर में ऊर्जा बढ़ाते हैं. जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, तो वजन बढ़ाने में आसानी होती है.

इसे भी पढ़ें: स्किन पर सुपरफास्ट तरीके से काम करती है किशमिश, ऐसे करें इस्तेमाल

वजन बढ़ाने के लिए ऐसे करें किशमिश का सेवन

यदि आप वजन तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 10-12 किशमिश खाकर एक गिलास दूध पी लें. यदि आप किशमिश के सभी पोषक तत्वों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें एक कप फुल फैट दूध में रात भर भिगो दें और अगले दिन इसका सेवन करें. सूजी, बेसन, गाजर आदि का हलवा बनाएं, तो उसमें ढेरी सारी किशमिश डालें. आप इसे रातभर पानी में भिगोकर रख दें. सुबह खाली पेट इस किशमिश का सेवन करें. कोई भी मीठे पकवान जैसे खीर, सेवई, मिठाई, स्वीट डेजर्ट, केक, ओट्स में किशमिश के कुछ दानें जरूर मिलाएं. साथ ही इसे शेक, स्मूदीज में भी डाल सकते हैं.

Tags: Health, Health tips, Lifestyle