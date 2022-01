छोटे बच्चों के दिल पर मोटापे का पड़ता है प्रभाव - स्टडी

Impact of Obesity on the Heart’s Anatomy for Young Children : किंग्स कॉलेज लंदन (Kings College London) के रिसर्चर्स ने पहली बार छोटे बच्चों के लिए हार्ट की एनाटॉमी (anatomy ) यानी दिल की शारीरिक संरचना पर मोटापे के प्रभाव का खुलासा किया है. इस स्टडी में विशेष रूप से ये बताया गया कि हार्ट मोटापे के लिए कैसे अनुकूल होता है और बाकी की मांग, ये अन्य कारकों से स्वतंत्र रूप से उत्पन्न कर लेता है जैसे हमारी नेचुरल ग्रोथ औऱ डेवलपमेंट. इस स्टडी के रिसर्चर्स का मानना है कि इसके नतीजों में वयस्कता के दौरान व्यक्तिगत भविष्य के जोखिमों का पता लगाने में सहायता करने की क्षमता है. स्टडी के दौरान रिसर्चर्स की एक टीम ने मोटापे (Obesity) का बच्चों के दिल के एनाटॉमी (anatomy) यानि दिल की रचना पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता लगाया है. स्टडी में बाएं वेंट्रिकल (ventricle) पर गौर किया गया, जो दिल की चार कक्षाओं में से एक है. बाएं वेंट्रिकल महाधमनी (aorta) में खुलता है जो शरीर को अन्य धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है. बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी (aorta) एक एरोटिक वाल्व (aortic valve) के माध्यम से अलग है.

इस स्टडी का निष्कर्ष यूरोपियन हार्ट जर्नल कार्डियोवस्कुलर इमेजिंग (European Heart Journal Cardiovascular Imaging) में प्रकाशित किया गया है.

स्टडी में क्या निकला

रिसर्चर्स ने पाया कि मोटे बच्चों का बायां दिल एक गोलाकार क्रॉस-सेक्शन की तरह हो जाता है और सामान्य से झुक जाता है. ये लक्षण पूर्व में महाधमनी का संकुचन (aortic stenosis) बीमारी से पीड़ितों में पाया गया है. ऐसे में मोटापे का निर्धारण करने वाले बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 10 साल के बच्चों के लिए करीब 19 और वयस्कों के लिए 25 पर पुनर्विचार की जरूरत है.

स्टडी के दौरान दिल की प्रणाली के विकास और उससे जुड़े जोखिम कारकों की जांच के लिए जन्म के बाद से बचपन के कुछ वर्षों के आंकड़ों का संग्रह किया गया. आंकड़ों के संग्रह में सीएमआर इमेजिंग स्कैन की मदद ली गई औऱ 10 साल की आयु के 2631 बच्चों के दिल की स्टडी की गई.

क्या कहते हैं जानकार

इस स्टडी के प्रमुख रिसर्चर मासीज मार्सिनियाक (maciej marciniak) ने कहा, बच्चों में मोटापा निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि ये उनके सामान्य विकास को प्रभावित कर सकता है. इस प्रभाव पर और क्लिनिकल ​​जानकारी के साथ, डॉक्टर रोगियों को शुरुआती उम्र में ही हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करने के लिए बेहतर सलाह दे सकेंगे.

