सुबह खाली पेट चाय पीने से हड्डियां भी होती हैं कमजोर!

Side Effects Of Drinking Tea In Morning On Empty Stomach : अगर आप उन लोगों में से हैं जो सुबह (Morning) उठते ही सबसे पहले एक प्‍याली चाय (Tea) पीना पसंद करते हैं तो आपको बता दें कि आपकी ये हैबिट सेहत (Health) के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है. द हेल्‍थ साइट मुताबिक, शोधों में ये पाया गया है कि अगर आप सुबह खाली पेट कैफीन का सेवन करते है और चाय या कॉफी खाली पेट पीना पसंद करते हैं तो इससे आपके डायजेशन में तो समस्‍या आती ही है, आपके मेटाबॉलिज्‍म को भी इससे काफी नुकसान पहुंचता है. खाली पेट चाय पीने से डीहाइड्रेशन, कब्‍ज, पेट में गैस, उल्‍टी जैसी समस्‍या भी हो सकती है.

खाली पेट चाय पीने से क्‍यों होता है नुकसान

जब हम खाली पेट चाय पीते हैं तो लीवर से निकलने वाला बाइल जूस पाचन क्रिया में मदद नहीं कर पाता जिससे उल्टी, चक्कर, सीने में जलन और पेट दर्द जैसी समस्याएं होती हैं. दरअसल रातभर में मुंह में कई बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो चाय पीने के दौरान पेट के अंदर चले जाते हैं जो गुड बैक्‍टीरिया को डिस्‍टर्ब करते हैं जिससे मेटाबॉलिज्‍म प्रभावित होता है और पेट में कई तरह की समस्‍या शुरू हो जाती है.

चाय पीने के नुकसान

एसिडिटी

खाली पेट चाय पीने से हमारी भूख खत्म हो जाती है और हमें घंटों खाने की इच्छा नहीं होती. इसकी वजह से गैस बनने की परेशानी शुरू हो जाती है. इस वजह से पेट में एसिडिजी की समस्‍या शुरू हो जाती है.

अल्सर

सुबह खाली पेट कड़क चाय पीने से पेट की अंदरुनी सतह को नुकसान होता है. लंबे समय तक ऐसा किया जाए तो इससे अल्सर और ऐसिडिटी की दिक्कत शुरू हो जाती है.

कमजोर होती हैं हड्डियां

खाली पेट चाय पीने से कुछ सालों में शरीर के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है. आगे चलकर हड्डियां भी कमजोर होती जाती हैं.

डीहाइड्रेशन

रातभर सोने की वजह से हमारे शरीर को लंबे समय तक पानी नहीं मिलता जिसकी वजह से शरीर डीहाइड्रेट रहता है. ऐसे में अगर आप शरीर में कैफीन डालेंगे तो डीहाइड्रेशन की समस्या बढ़ती है.

पुरुषों में प्रोस्टेट की परेशानी

सुबह खाली पेट चाय पीने की वजह से पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.

अनिद्रा

अधिक चाय के सेवन से अनिंद्रा की समस्‍या भी हो सकती है और इस वजह से चिड़चिड़ापन और थकान की समस्‍या शुरू हो जाती है.

मटोबॉलिज्‍म

यह शरीर में एसिड और अल्‍कालाइन बैलेंस को डिस्‍टर्ब करता है जिससे रेग्‍युलर मेटाबॉलिज्‍म को डिस्‍टर्ब करता है.

पोषण का अभाव

अगर आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो ये शरीर में पोषक तत्‍वों का अवशोषण नहीं होने देता.

दांत के लिए हानिकारक

जब आप सुबह सुबह खाली पेट चाय पीते है तो शरीर में एसिडिटी बनती है और दांतों के संपर्क में आने से दांत के एनामेल खराब हो जाते हैं. जिस वजह से मसूड़ों में सूजन की समस्‍या भी होती है.

