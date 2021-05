ड्राई फ्रूट केवल फायदा ही नहीं करते, पहुंचा सकते हैं सेहत को नुकसान भी

Side Effects Of Dry Fruit: ड्राई फ्रूट का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है. इसी वजह से सेहत को दुरुस्त रखने के लिए बड़े बुज़ुर्ग ड्राई फ्रूट खाने की सलाह देते हैं. खासकर जाड़े के दिनों में. लेकिन बहुत लोग इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाने के लिए गर्मी के मौसम में भी ड्राई फ्रूट (Dry fruit) का सेवन रोज़ाना काफी मात्रा में कर लेते हैं. जबकि ये कई मामलों में नुकसानदायक (Eating Dry fruit Daily Is Sometimes Harmful) हो सकता है. आप ड्राई फ्रूट के सेवन से होने वाले फायदों के बारे में तो जानते ही होंगे. आज इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी जानें.



पेट में हो सकती है दिक्कत



गर्मी के दिनों में ड्राई फ्रूट का ज्यादा सेवन करने से पेट सम्बन्धी दिक्कतें हो सकती हैं. इसके सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है. पेट में मरोड़, ऐंठन, दर्द, अपच और लूज़ मोशन जैसी दिक्कत हो सकती है. हो सके तो गर्मी में ड्राई फूट खाने से बचें और अगर खाना पसंद करते हैं तो इनको सीमित मात्रा में खाएं. साथ ही इनको रात भर पानी में भिगोकर रखने के बाद ही इनका सेवन करें.



नकसीर फूट सकती है



ड्राई फ्रूट की तासीर काफी गर्म होती है और गर्मी के दिनों में इसका सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है. जिसकी वजह से नकसीर फूटने यानी नाक से खून आने की दिक्कत हो सकती है. जिनको अकसर नाक से खून आने की दिक्कत होती है, उनको गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट खाने से बचाना चाहिए. अगर आप गर्मी में ड्राई फ्रूट खाना ही चाहते हैं तो सीमित मात्रा में खाएं.



दाने-फुंसी निकल सकते हैं



एनर्जी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप गर्मी के मौसम में भी ड्राई फ्रूट का सेवन कर रहे हैं. तो इसके सेवन से शरीर में दाने और फुंसी निकलने की परेशानी हो सकती है. ड्राई फ्रूट की तासीर बेहद गर्म होती है जो शरीर में गर्मी को और भी ज्यादा बड़ा देती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत सामने आ सकती है. गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट की जगह रसीले फलों का सेवन करना ज्यादा बेहतर होगा.



दांतों में परेशानी हो सकती



कई ड्राई फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें फ्रुक्टोज के तौर पर शुगर होती है. साथ ही ज्यादातर ड्राई फ्रूट को नमी से बचाने के लिए शुगर कोटिंग में भी रखा जाता है. जिसकी वजह से उनमें मीठापन आ जाता है. जिनको खाते रहने से ये दांतों में चिपक जाते हैं और साधारण तौर पर कुल्ला किये जाने से भी हटते नहीं हैं. जिनकी वजह से दांतों में दर्द, सड़न जैसी कई और दिक्कतें हो सकती हैं.



बढ़ सकता है वजन



ड्राई फ्रूट का ज्यादा सेवन करने से वजन बढ़ने की दिक्कत भी हो सकती है. ड्राई फ्रूट में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है जो वजन बढ़ाने के लिए जानी जाती है. इसलिए ड्राई फ्रूट का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए. अगर फिर भी आप ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो सीमित मात्रा में इनका सेवन करें और फिज़िकल एक्टिविटी जारी रखें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित है. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)