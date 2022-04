स्मोकिंग करने वालों को हार्ट अटैक होने पर जान का अधिक खतरा - स्टडी

Smokers Less Likely to Survive a Heart Attack : सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये जानते हुए भी लोग इसे पीते हैं. उन पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ता है. वो इस तरह धुआं उड़ाते हैं जैसे उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं है. अक्सर आपने लोगों को घर में, सड़क चलते, ऑफिसेज, क्लब, बार आदि में सिगरेट पीते देखा होगा. वो किस बेफिक्र अंदाज में अपनी फिक्र को ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी धुएं में उड़ाते दिखाई देते हैं. स्मोकिंग से होने वाले नुकसान को लेकर समय-समय पर स्टडी होती रही हैं और उसके निष्कर्षों के आधार पर लोगों को आगाह भी किया जाता रहा है. इसी क्रम में जॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Jordan University of Science and Technology) के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में पाया है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों को यदि हार्ट अटैक हो तो उनके बचने की संभावना स्मोकिंग ना करने वालों की तुलना में काफी कम होती है.

ये स्टडी एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी (Experimental Biology) जर्नल में प्रकाशित हुई है. स्टडी में पाया गया है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन (ए1टी) नामक प्रोटीन का लेवल स्मोकिंग नहीं करने वाले लोगों की तुलना में काफी काम होता है. लिवर में पाया जाने वाला ये प्रोटीन नाजुक अंगों के ऊतकों यानी टिशूज को सुरक्षा प्रदान करता है.

क्या कहते हैं जानकार

मॉर्डन लाइफस्टाइल और बढ़ते पॉल्यूशन समेत कई अन्य कारणों से दुनियाभर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हर साल इससे लाखों लोगों की मौत होती है. स्टडी के सह-लेखक खातिब ने बताया कि इस स्टडी का उद्देश्य हार्ट अटैक के बाद हाइपर टेंसिव, नॉन हाइपरटेंसिव और स्मोकिंग करने वाले तथा स्मोकिंग नहीं करने वालों में ए1एटी के प्लाज्मा लेवल में तुलनात्मक तौर पर अंतर पता करना था.

इस स्टडी में हार्ट अटैक के बाद एक, चार, चौबीस, अड़तालीस और छियानबे घंटे के बाद ब्लड सैंपल लिया गया. रिसर्चर्स ने जांच के आधार पर कहा कि हार्ट अटैक के समय स्मोकिंग करने वालों में यदि ए1एटी का लेवल उचित बनाकर रखा जाए तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है.

