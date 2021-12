एसिडिटी से मिनटों में राहत दिलाता है यह खास ड्रिंक, जानिए बनाने का तरीका  

How to get rid of acidity: अनियमित खान-पान और शिथिल लाइफ स्टाइल ने हमारे लिए कई सारी समस्याओं को जन्म दिया है जिसमें एसिडिटी (acidity) बहुत कॉमन समस्या है. आम तौर पर इस समस्या को हम गंभीरता से नहीं लेते लेकिन कभी-कभी यह बड़ी अजीब परिस्थिति पैदा कर (embarrassing moment) देती है. अगर वक्त रहते इस परेशानी की रोकथाम नहीं की जाए तो यह स्वास्थ्य संबंधी काफी जटिल समस्याओं को जन्म दे सकती है.

अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज (national institute of diabetes and kidney disease) के मुताबिक पेट में एसिडिटी की स्थिति को गैस्ट्रएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (Gastroesophageal reflux disease-GERD) या एसिड रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं. एसिडिटी में भोजन से निकलने वाली गैस गले की तरफ उपर की ओर आने लगती है. यह तब होता है जब गले का कपाट यानी निचला एसोफेजियल स्फिंक्टर (lower esophageal sphincter-LES) या तो अचानक आराम की स्थिति में आ जाता है या ठीक तरह से टाइट नहीं कर पाता है.इससे गैस और डाइजेस्टिव जूस (digestive juice) उपर की ओर बढ़ने लगता है.

इस स्थिति में पेट और छाती में जलन होने लगती है. अगर एसिडिटी लगातार परेशान करने लगे तो यह कई अन्य बीमारियों को जन्म दे सकती है. इसलिए इसका इलाज बेहद जरूरी है. एसिडिटी के लिए लोग आनन-फानन में दवा (medicine) ले लेते हैं लेकिन घर में ही कई तरह की चीजें मौजूद हैं जिनसे आसानी से एसिडिटी से छुटाकारा पाया जा सकता है.

इस तरह पाएं एसिडिटी से छुटकारा

मुनक्का

इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक रात में पांच मुनक्के को पानी में भिंगने के लिए छोड़ दें. सुबह खाली पेट इसे खा जाएं. हो सके तो इसका पानी भी पी जाएं. कुछ दिनों तक इस तरह के मुनक्के का सेवन करने पर एसिडिटी की समस्या से राहत मिल जाएगी.

छाछ

छाछ में लाखों गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन तंत्र के लिए बेहतर काम करते हैं. सुबह खाली पेट छाछ पीने से एसिडिटी से राहत मिलेगी.

मैजिक ड्रिंक

काली दालचीनी,काली मिर्च, लौंग, सौंफ, हल्दी और तुलसी के पत्ते को एक साथ एक बर्तन में लाएं. इस सबको पीस लें. अब इसे पानी के साथ गैस पर गर्म करें. पांच मिनट बाद इसे छान लें और इसका सेवन करें. एसिडिटी की समस्या से कई दिनों तक मुक्ति मिल जाएगी. एसिडिटी में यह एक तरह से मैजिक ड्रिंक की तरह काम करता है.

गुलकंद

गुलकंद को पानी में मिलाकर पीएं. इससे एसिडिटी नहीं होगी.

