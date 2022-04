चेहरे पर मुंहासों की वजह हो सकते हैं ये 3 सप्लीमेंट्स, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

These 3 Supplements Can Cause Acne : चेहरे पर मुंहासे (Acne) पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा सबसे आम स्किन प्रॉब्लम्स में से एक है. मुहांसे चेहरे की खूबसूरती में दाग की तरह नजर आते हैं. इसीलिए इन मुहांसों से छुटकारा पाने के लिए लोग अलग-अलग फेस वॉश, फेस पैक, स्क्रब और महंगे प्रोडक्ट भी आजमाते हैं. लेकिन मुहांसों की समस्या (Problems) शायद ही हल हो पाती है. दरअसल फेस पर मुंहासे आना एक ऐसी स्थिति है, जो तब होती है जब बालों के रोम छिद्र ऑयल और डेड स्किन सेल्स के साथ जुड़ जाते हैं. इसके अलावा फेस पर मुंहासों के लिए स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल की आदतें भी एक बड़ी वजह होती है.

डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatologist) डॉ गुरवीन वारैच ( Dr Gurveen Waraich) के अनुसार, कुछ फूड आइट्म्स और सप्लीमेंट्स भी हैं जो मुंहासों को ट्रिगर कर सकते हैं. डॉ गुरवीन के अनुसार, महामारी के दौरान कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स सेवन तेजी से बढ़ा है, ये भी आपके मुंहासों का कारण हो सकता है. इन सप्लीमेंट्स के बारे में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर विस्तार से बताया है.

बायोटिन (Biotin)

बायोटिन (Biotin) इन दिनों ये सबसे पॉपुलर सप्लीमेंट्स में से एक है, जो आमतौर पर बालों के झड़ने से रोकने और उन्हें मजबूती देने के लिए लिया जाता है. और निश्चित रूप से इसमें ये मदद भी करता है. लेकिन प्रॉब्लम होती है इसकी अनिश्चित और अनियंत्रित खपत से, मतलब ज्यादा खाने से है. क्योंकि अतिरिक्त बायोटिन आपके शरीर के विटामिन बी 5 के एब्सोर्प्शन यानी अवशोषण को प्रभावित कर सकता है. क्योंकि B5 आपकी स्किन की रुकावटों को कंट्रोल करने में मदद करता है और फेस पर ऑयल को कम करता है, इसलिए B5 के कम होने से फेस पर मुंहासे (acne) निकल सकते हैं.

विटामिन बी 12 (Vitamin B 12)

विटामिन बी 12 त्वचा के माइक्रोबायोम को बदल सकता है जिससे सूजन वाले मुंहासे हो सकते हैं, हालांकि ये अब ये सभी में नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ऐसा होता है. खासकर विटामिन बी 12 की हाई डोज लेने वालों में, जैसे इंजेक्शन के जरिए विटा बी 12 लेने वालों में ये खतरा ज्यादा होता है.

व्हे प्रोटीन (Whey Protein)

जब चेहरे पर दिखाई देने वाले मुंहासों की बात आती है तो व्हे प्रोटीन (छाछ-मट्ठा) इसके सबसे आम कारणों में से एक है. मिल्क प्रोड्क्ट होने की वजह से व्हे प्रोटीन में बोवाइन इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर (IGF1) होता है ,जो सीबम (sebum) और एण्ड्रोजन (androgen) उत्पादन को बढ़ाता है, जिसका असर विशेष रूप से हार्मोनल मुंहासे से पीड़ित महिलाओं में दिखाई देता है.

