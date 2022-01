ये हैं ओमिक्रॉन के 14 लक्षण, जानें सबसे कम और सबसे ज्यादा पाए गए Symptoms के बारे में

14 Symptoms of Corona New Variant Omicron : कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Corona New Variant Omicron) की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के मामलों में एक बार फिर उछाल आया है. इसे कोरोना की तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है. अगर हम भारत की ही बात करें तो यहां रोजाना आने वाले मामलों की संख्या करीब साढ़े तीन लाख को पार कर गई है. 20 जनवरी को ही भारत में कोरोना के 3 लाख 47 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए. आज की स्थिति में देश में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं. कोरोना के मामलों में आई इस चौंका देने वाली बढ़ोतरी ने सभी को चिंतित कर दिया है. पिछले दो सालों से दुनिया को प्रभावित करने वाले इस वायरस के संक्रमण में इस बार आई तेजी के लिए इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) को जिम्मेदार बताया जा रहा है.ओमिक्रॉन ने कोरोना से उपजी स्थिति को नियंत्रण में करने में जुटे हेल्थ एक्सपर्ट्स की मुश्किलें बढ़ा दी है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है ये वेरिएंट पहले वाले सार्स कोव-2 (SARs-COV-2) स्ट्रेन से अलग है, क्योंकि ये उनकी तुलना में हल्का है और इसे मेडिकली मैनेज भी किया जा सकता है.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अब तक ये कहा गया है कि ये ऊपरी श्वसन प्रणाली (upper respiratory system) को इफैक्ट करता है. जिससे ये मरीज में ठंड लगने जैसे हल्के लक्षण पैदा करता है और फेफड़ों को कम नुकसान पहुंचाता है, जो निश्चित रूप से राहत की बात है.

लक्षण के बारे में जानना जरूरी

‘टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, यूके की ‘ज़ो COVID लक्षण स्टडी (ZOE COVID Study)‘ के डेटा का इस्तेमाल करते हुए, बिजनेस इनसाइडर (business insider) ने हाल ही में एक चार्ट का खुलासा किया, जिसमें ओमाइक्रोन के सबसे ज्यादा से सबसे कम प्रचलित लक्षणों को दर्शाया गया है. इसने उन लोगों के प्रतिशत पर भी प्रकाश डाला जो एक विशिष्ट लक्षण से पीड़ित थे. आप भी इस चार्ट पर एक नजर डालिए.

ओमिक्रॉन के 14 लक्षण (सबसे कम-सबसे ज्यादा)

– बहती नाक: 73%

– सिरदर्द: 68%

– थकान: 64%

– छींक आना: 60%

– गले में खराश: 60%

– लगातार खांसी: 44%.

– कर्कश आवाज: 36%

– ठंड लगना या कंपकंपी: 30%

– बुखार: 29%

– चक्कर आना: 28%

– ब्रेन फॉग: 24%

– मांसपेशियों (Muscles) में दर्द: 23%

– गंध (Smell) की कमी: 19%

– सीने में दर्द: 19%

