डाइट और लाइफस्टाइल में ये 5 बदलाव गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को करते हैं बेहतर, जानें कैसे

These Dietary And Lifestyle Changes Can Improve The Good Cholesterol Level In Your Body: हार्ट संबंधी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बैड कोलेस्ट्रॉल का अधिक बढ़ जाना बताया जाता है. इसकी वजह से वेन्‍स में ब्‍लड फ्लो प्रभावित होते हैं और धमनियों को पंप करने में समस्‍याएं आने लगती हैं. हेल्‍थशॉट्स के मुताबिक, इसकी वजह से आपको बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. जबकि अगर शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल (Good Cholesterol) बढ़ाया जाए तो हार्ट (Heart Problem) प्रॉब्लम के रिस्क को कम किया जा सकता है. इसलिए अगर आप सक्रिय नहीं हैं और खान पान में लापरवाही बरत रहे हैं तो हो सकता है कि आप कोलेस्‍ट्रॉल की समस्‍या से जूझ रहे हों. ऐसे में यहां हम आपको बताते हैं कि आप शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के संतुलन को किस तरह बनाए रख सकते हैं. ये हैं उपाय.

1.एक्टिव रहें

अगर आप हर वक्‍त बैठे या सोते रहते है तो आज ही इस आदत को बदल लें. फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बढाएंगे तो आप शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा पाएंगे. ऐसे में आप रोज कम से कम आधे घंटे तक योगा या वॉक आदि करें. शरीर का थकना और पसीना निकालना बहुत ही जरूरी है.

2.ट्रांस सैचुरेटेड फैट से बचें

अगर आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में ट्रांस फैट आदि को अवॉइड करके मोनो सैचुरेटेड और पोली अन सैचुरेटेड फैट का सेवन करना चाहिए. ये फैट प्‍लांट, मछली जैसे साल्मन और टूना, नट्स आदि में मिलते हैं.

3.ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से बनाएं दूरी

कोशिश करें कि आप अल्कोहल कम से कम पिएं. अगर आप अल्कोहल को अवॉइड करते हैं तो इससे आपका गुड कॉलेस्ट्रॉल लेवल बढेगा. आपको स्‍मोकिंग से दूरी बनाना बहुत ही जरूरी है.

4.वजन करें नियंत्रित

अगर आप अपना वजन नियंत्रित करते हैं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और गुड कॉलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. वजन कम करना आपकी ओवर ऑल सेहत के लिए भी जरूरी है.

5.ऑलिव ऑयल का सेवन

ऑलिव ऑयल में हेल्दी फैट होते हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है. इससे हृदय रोगों का खतरा भी कम होता है. इसमें पोली फेनोल्स जैसे एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं जो आपकी सेहत के लिए काफी लाभदायक है.