दूध के साथ कभी न करें इन 5 चीजों का सेवन, सेहत को हो सकता है नुकसान

These Things You Should Avoid With Milk Its Cause Of Food Allergy: बेहतर सेहत (Health) के लिए दूध (Milk) का सेवन बहुत ही जरूरी माना जाता है. बच्‍चों के बेहतर विकास के लिए तो यह बहुत ही जरूरी है. इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है जो हमारे बोन्‍स के विकास और उन्‍हें मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जाता है. यही वजह है कि हम इसे ब्रेकफास्‍ट या डिनर के बाद खाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हेल्‍दी स्‍नैक्‍स या ड्रिंक बनाने के चक्‍कर में हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन (Combination) बना लेते हैं कि वह हमारी सेहत को फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं. आयुर्वेद की मानें तो दूध की तासीर ठंडी होती है जिसका सेवन अगर हम इसके ऑपोजिट नेचर वाले भोजन यानी गर्म तासीर के साथ करें तो यह हमें काफी हानि पहुंचा सकती है. ऐसे कॉम्बिनेशन आहार के कारण पाचन तंत्र की समस्या के अलावा फूड एलर्जी की समस्या से भी हमें जूझना पड़ सकता है. आइए जानते हैं क्‍या हैं वे चीजें.कई बार हम मिल्‍क शेक बनाने के लिए स्‍ट्रॉ बेरी, ब्‍लू बेरी, चेरी आदि का सेवन कर लेते हें जो दरअसल हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यही नहीं, कई बार यह फूड एलर्जी का कारण भी बन सकता है. इसलिए अगर आप दूध पिए हों तो इसके करीब एक घंटे के अंतराल के बाद ही बेरीज़ या चेरी आदि का सेवन करें.दूध के साथ खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू,अनानास आदि का सेवन किया जाए तो यह हमारे सेहत को बहुत नुकसान पहुचा सकता है. दरअसल खट्टे फलों में विटामिन सी के साथ साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो दूध के साथ पीना हानिकारक हो सकता है. इसकी वजह से पाचन संबंधी समस्‍याएं हो सकती हैं.आयुर्वेद के अनुसार, दूध के साथ कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आपके पाचन प्रक्रिया में बाधा आती है और गैस, पेट में दर्द आदि की समस्‍या हो सकती है.इसे भी पढ़ें : अदरक से घटाएं बढ़ा हुआ वजन, ऐसे खाएंगे तभी होगा फायदा यह भी माना जाता है कि अगर आप दूध के साथ नमक वाली चीजें यानी कि नमकीन, बिस्कुट आदि का सेवन करते हैं तो आपको इनडाइजेशन की समस्‍या हो सकती है.दूध के साथ मीट का सेवन कभी नहीं करना चाहिए. दरअसल इन दोनों में ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)