कभी न करें दवाओं से संबंधित ये गलतियां, वरना हो सकती है परेशानी

छोटी-छोटी दिक्कत पर दवा (पेन किलर्स) खाना

दूसरे की दवा इस्तेमाल करना

आज की लाइफ स्टाइल में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसको किसी भी तरह की दवा हफ्ते-पंद्रह दिन में भी नहीं खानी पड़ती है. तो ये उसके लिए वरदान से कम नहीं (No less than blessing) है. क्योंकि अब दवाओं का सम्बन्ध उम्र या किसी बड़ी बीमारी से नहीं (Medications are not related to age or major illness) रह गया है. उम्र कोई भी हो, दवाएं हमारी ज़िन्दगी का अहम हिस्सा बन गयी (Medicines have become part of life) हैं. हाल ये है कि किसी के लिए दिन में कई दवायें खाना ज़रूरी है, तो कोई सप्ताह में एक-दो बार दवा खा ही लेता है. लेकिन कई बार हम अनजाने में दवाओं से संबंधित कई सारी गलतियां करते रहते हैं. जो केवल खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी की वजह बन सकती हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.अक्सर लोग किसी भी तरह की दिक्कत होने पर डॉक्टर की सलाह के बिना, अपने मन से या किसी दोस्त और रिश्तेदार के बताये अनुसार, कोई भी दवा और पेन किलर खा लेते हैं. ये जाने बिना कि वो दवा उसकी बॉडी को सूट करेगी या नहीं. जबकि ये तरीका सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो दवा किसी और को फायदा कर रही हो, वो आपके शरीर पर भी सकारात्मक असर ही डाले. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवा खाने से बचना चाहिए.उम्र कोई भी हो मामूली सा दर्द भी किसी को बर्दाश्त नहीं है. सिर दर्द हो या पीरियड्स का दर्द, ज़ुकाम हो या हरारत, नींद न आ रही हो या एनर्जी बढ़ानी हो, हर कोई बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना इस बात की परवाह किये कि ये दवाएं आपकी किडनी या आंतरिक अंगों पर किस तरह का नकारात्मक असर डाल सकती हैं, तमाम तरह की दवा और पेन किलर्स का सेवन कर रहा है. जिससे बचने की बहुत ज्यादा ज़रुरत है. वरना ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं.बहुत से लोग दवा खरीदने और खाने से पहले एक्सपायरी डेट चेक करने पर ध्यान नहीं देते हैं. कौन सी दवा खरीदनी है या खानी है इस को नोटिस करते हैं और दवा ले लेते हैं. भले ही वो दवा मेडिकल स्टोर्स या घर में कितने ही समय से क्यों न रखी हो. ध्यान रखें कि एक्सपायर हो चुकी दवा खाने से आपको रिएक्शन हो सकता है और आपकी सेहत बिगड़ सकती है. इसलिए दवा से जुड़ी ये गलती करने से हमेशा आपको बचना चाहिए.किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत होने पर अगर डॉक्टर उसके लिए कोई दवा लिखते हैं, तो घर के किसी और सदस्य को वैसी ही दिक्कत होने पर, वही दवा खिला दी जाती है. ये सोच कर कि ये दवा डॉक्टर द्वारा इस खास तकलीफ के लिए बताई गयी है, इसलिए इसको कोई भी खा सकता है. जबकि ऐसा नहीं है. डॉक्टर आपकी हर तरह से जांच करने के बाद ही आपके लिए दवा लिखते हैं. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो दवा घर के अन्य व्यक्ति की सेहत के लिए भी अनुकूल ही हो. इसलिए किसी और को प्रिस्क्राइब की गयी दवा खाने से बचना चाहिए.