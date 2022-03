Aging tips for women: लंबी उम्र तक जीने के लिए महिलाएं जरूर करें ये 5 काम, दूर रहेंगी बीमारियां

Aging tips for women: महिलाएं अक्सर घर और ऑफिस के कामों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि उन्हें खुद पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है. लेकिन, जब तक आप स्वस्थ और फिट नहीं रहेंगी, घर-बाहर की जिम्मेदारियों को कैसे संभाल पाएंगी. आप अपने शरीर और दिमाग की जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं देंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप छोटे-मोटे काम करने में भी खुद को असमर्थ पाएंगी. आप थकान महसूस करेंगी, आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, आंखें 35 की उम्र में ही कमजोर होने लगेंगी. अपने खानपान में लापरवाही बरतेंगी, एक्सरसाइज नहीं करेंगी, तो लंबी उम्र तक फिट और हेल्दी रहकर जीना (ways to live longer) मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, खुद के लिए समय निकालें और इन 5 टिप्स (Health tips for women) को नियमित रूप से फॉलो करें.

उम्र बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ाने के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जैसे हेल्दी खानपान, दवाओं का सेवन कम करना, किसी भी शारीरिक समस्या का समय पर इलाज कराना, प्रत्येक वर्ष हेल्थ चेकअप कराते रहना, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना. इतना सब आप करती हैं, तो आपकी उम्र 10 साल आगे बढ़ जाएगी.

हेल्दी डाइट है बेहद जरूरी

एफडीए डॉट जीओवी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी वयस्कों के लिए बेहद जरूरी है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है खाद्य पदार्थ से संबंधित बीमारियां और फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बढ़ जाता है. हेल्दी और संतुलित आहार लें. सोडियम, फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स आदि भरपूर खाएं.

अधिक दवाओं के सेवन से बचें

दवाएं कई सेहत संबंधित समस्याओं को दूर करती हैं, लेकिन गलत तरीके से इनका सेवन नुकसान भी पहुंचा सकता है. अक्सर कुछ महिलाएं जब भी शरीर के किसी भी भाग में दर्द होता है, तो पेनकिलर खा लेती हैं. बार-बार इनका सेवन नुकसानदायक हो सकता है. डॉक्टर की राय पर ही दवाओं का सेवन करें.

शारीरिक समस्याओं को मैनेज करें

यदि आपको डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी समस्याएं हैं, तो इन्हें कंट्रोल करना जरूरी है. इन समस्याओं को कंट्रोल में ना रखने पर आपको कई दूसरी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे आपकी उम्र घट सकती है.

रूटीन मेडिकल चेकअप कराएं

यदि आपकी उम्र 35 हो गई है, तो प्रत्येक 6 से एक साल के गैप में फुल बॉ़डी चेकअप कराती रहें. हेल्थ स्क्रीनिंग बढ़ती उम्र में बहुत जरूरी है. इससे आपको जल्दी ही स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पता चल जाएगा, ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके. कई बार लक्षण और संकेत नजर आने से पहले रोग अंदर ही अंदर इतना बढ़ जाता है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हैं. मैमोग्राम, कोलोन कैंसर स्क्रीनिंग, एचआईवी टेस्ट, ब्रेस्ट और यूटरस कैंसर से संबंधित जरूरी टेस्ट कराते रहना चाहिए.

शारीरिक रूप से रहें एक्टिव

हर किसी के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. यदि आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योग नहीं करेंगी, चलना-फिरना छोड़ देंगी, तो हड्डियां, मांसपेशियां कमजोर होने लगेंगी. लंबी उम्र तक जीने के लिए जरूरी है प्रतिदिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना. जरूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाएं, हेल्थकेयर एक्सपर्ट से सलाह लेकर आप घर पर भी मॉडरेट एक्सरसाइज करके खुद को मेंटली और फिजिकली एक्टिव, हेल्दी, फिट रख सकती हैं.

