Tips to get rid of Acidity: एक्सपर्ट के बताए इन तीन घरेलू नुस्खों से दूर करें एसिडिटी की समस्या

Tips to get rid of Acidity: गैस की समस्या से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं. कई बार उल्टा-सीधा, अधिक तेल-मसालेदार चीजों के सेवन से गैस (Acidity), पेट में जलन, मरोड़ की समस्या परेशान करने लगती है. गैस के कारण पेट में दर्द, पेट फूलना, आलस, सुस्ती, पेट में जलन, मतली महसूस होने के लक्षण नजर आ सकते हैं. जिन लोगों को गैस की समस्या बराबर बनी रहती है, उन्हें अपने खानपान का खास ख्याल रखना चाहिए. कई चीजें होती हैं, जो गैस का कारण बनती हैं. कभी भी कुछ भी खाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए. गैस तब होता है, जब कोई भी भोजन आसानी से आंतों में पचता नहीं है.

गैस बनने के कारण

ई बार बहुत ज्यादा खा लेना. खाली पेट में चाय पीना, अधिक देर तक भूखे रहना, अधिक मसालेदार चीजों का सेवन करने से भी गैस बनती है.

एसिडिटी दूर करने के घरेलू नुस्खे

केला

क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अंशुल जयभारत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एसिडिट दूर करने के लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं. उन्होंने गैस की समस्या को दूर करने के लिए केला खाने की सलाह दी है. केला सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. यह पेट को दुरुस्त रखता है. केले में क्षारीय प्रकृति (alkaline nature) मौजूद होती है, जो भोजन नली की परत को शांत करने में मदद करती है. इससे एसिड रिफ्लक्स और पेट में होने वाली जलन की समस्या भी दूर होती है. केले का सेवन आप नाश्ते करने से पहले और दोपहर के मध्य में कर सकते हैं.

गुलकंद मिल्क

यह गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है. गुलकंद मिल्क को पीने से गैस की समस्या दूर होती है. यह स्वाद और सेहत दोनों में ही बेहद अच्छा होता है. ठंडा गाय का दूध लें. इसमें गुलाब की पंखु़ड़ियों को मिक्स करके पीने से पेट की सेहत अच्छी बनी रहती है. इससे पेट की गर्मी, जलन भी कम होती है. नाश्ते के समय गुलकंद मिल्क पीना चाहिए.

सौंफ का पानी

यदि आपको गैस, अपच की समस्या परेशान कर रही है, तो आप सौंफ का पानी पिएं. सौंफ में मौजूद वाष्पशील तेल (Volatile oil) एसिडिटी को कम करने में मदद करता है. सौंफ का पानी बनाने के लिए एक चम्मच सौंफ लें. इसे एक गिलास पानी में 2 से 3 मिनट तक उबालें. सुबह सबसे पहले इस पानी को गर्म पिएं.

