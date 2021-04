वायरल, फ्लू सहित तमाम तरह के वायरस से बचने के लिए इनको करें डाइट में शामिल

फर्मेंटेड फूड का करें सेवन

कोरोना ने तो कहर बरपा ही रखा है, जिससे बचने के लिए घर में रहना सबसे सुरक्षित है लेकिन वायरल और फ़्लू जैसी दिक्कतें (Problems like viral and flu) तो घर में भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं. ऐसे में घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए (To keep yourself safe) एक मात्र उपाय है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना (Boosting your immunity) जिससे किसी भी तरह के वायरस से खुद को बचाया जा सके. इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़े और विटामिन सी की टेबलेट्स का सेवन तो लोग कर ही रहे हैं. लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके साथ ही पेट भी भर सके. आइये जानते हैं किसी भी तरह के वायरस से बचने के लिए इम्यूनिटी को किन चीज़ों की मदद से बढ़ाया जा सकता है.खुद को अंदर से मज़बूत बनाने के लिए आपको प्रीबायोटिक फूड को डाइट में शामिल करने की ज़रूरत है. ये फ़ूड आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं. प्रीबायोटिक्स फ़ूड के सेवन से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है साथ ही पाचन भी बेहतर होता है. प्रीबायोटिक्स फ़ूड के तहत आपको जिन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए उनमें बादाम, सेब, केला, लहसुन, प्याज, सोयाबीन, गेहूं, जई और मक्का जैसी चीजें शामिल हैं.आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में फर्मेंटेड फूड भी काफी मदद करते हैं. इनको अपनी डाइट में शामिल करने से पेट और मेटाबॉलिज़्म भी ठीक रहता है. फर्मेंटेड फूड खमीर किया हुआ आहार होता है जिसको आंत की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. फर्मेंटेड फूड को डाइट में शामिल करने के लिए आपको जिन चीजों का सेवन करना चाहिए उनमें इडली, डोसा, जलेबी, दही, अचार और कांजी जैसे चीजें शामिल हैं.एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से इम्यूनिटी बढ़ती है और आप किसी भी तरह की संक्रमित बीमारी से अपना बचाव करने में कामयाब हो सकते हैं. विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा-कैरोटीन से युक्त खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट के बेहतर सोर्स हैं. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप टमाटर, सेब, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, गोभी, प्याज़, संतरा, कोको, स्ट्रॉबेरी, चुकंदर और बीन्स जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)