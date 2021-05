शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए फॉलो कर सकते हैं यह टिप्स

रोज़ाना हल्के गर्म पानी से नहाएं

जानकारी रखें लेकिन नेगेटिव चीजों से दूर रहें

कोरोना के दौर में, इस तपिश भरी गर्मी में, बिना ए.सी. के घर में रहना. उस पर बाहर का माहौल और हर पल दिल में डर का आलम. इन सभी चीजों के चलते लोग केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान हैं (People are Physically and Mentally Disturbed). ऐसे में बहुत ज़रूरी है (It is very important) कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ का ध्यान ठीक तरह से रखा जाये. जिससे आप किसी भी तरह की दिक्कत (any kind of problem) से बचे रह सकें. यहां हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिसको अपना कर आप खुद को काफी हद तक स्वस्थ रखने में कामयाब हो सकते हैं.कोरोना के चलते इस तनावपूर्ण माहौल में खुद को शांत और किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मेडिटेशन करें. अगर न कर सकें तो कुछ देर योग और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. इससे आप शारीरिक रूप से भी फिट रहेंगे और मानसिक सुकून भी आपको मिलेगा.फ्रेश फील करने के लिए आप रोज़ाना नहाएं. नहाने के लिए ठंडे की जगह हल्के गर्म पानी का चुनाव करना ज्यादा बेहतर होगा. ठंडे पानी से नहाने पर कुछ देर की ताज़गी मिलती है. लेकिन हल्के गर्म पानी से नहाने से आपको उस समय भले ही ज्यादा ताज़गी महसूस न हो, बाद में आपको फ्रेश फील होगा. साथ ही पसीने और तन की दुर्गन्ध से भी राहत मिलेगी. आप चाहें तो पानी में कुछ बूंदे गुलाब जल या नींबू की भी मिला सकते हैं.गर्मी के इन दिनों में जब आपको बिना ए.सी. के रहना है तो टाइट कपड़ों की जगह लूज़ और लाइट कपड़े पहनें. बेहतर होगा कॉटन के कपड़े कैरी करना. इससे आपके शरीर में हवा भी लगती रहेगी और पसीना भी कम आएगा. साथ ही आप रिलेक्स महसूस करेंगे.गर्मी के मौसम में ज़रूरी है खुद को हाइड्रेटेड रखना. आप भले ही घर से बाहर न निकलें फिर भी आपकी बॉडी को नमी की ज़रूरत तो होती ही है. इसके लिए आप खूब पानी पिएं. अगर पानी न पी सकें तो आम पना, नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, बेल शर्बत जैसी अपनी पसंद की लिक्विड चीजों को रोज़ाना कुछ-कुछ देर में लेते रहें. इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहेगी और आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी.नाश्ता और खाना अच्छी तरह से खाएं और ऐसा खाएं जो पोषक तत्वों से भरपूर हो. इसके साथ ही दिन में जब हल्की भूख का अहसास हो, तो जंक फ़ूड, ऑयली और किसी तरह के स्नेक्स खाने से बेहतर होगा कि आप फल, मखाने, मुनक्का और सलाद जैसी चीज़ों का सेवन समय-समय पर करते रहें. ये आपकी भूख को तो शांत करेंगे ही साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे.इन दिनों हर तरफ कोरोना और उसके चलते अपनी जान गंवा रहे लोगों की खबरें ही छाई हुई हैं. आप जानकारी के लिए इन पर निगाह बनाये रखें लेकिन हर समय टीवी या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर न्यूज़ देखने से बचें. नेगेटिव बातों को ध्यान में न रखकर पॉजिटिविटी देने वाली चीजों के बारे में बात करें और पढ़ें. इससे आप मानसिक रूप से कुछ हद तक खुद को बेहतर रखने में कामयाब हो सकेंगे.ये माहौल म्यूजिक सुनने का नहीं है क्योंकि हर तरफ कोरोना की वजह से हो रहे चीत्कार के चलते ये न तो आपको सुकून देगा, न ही सामाजिक तौर पर बेहतर साबित होगा. इसलिए खुद को मानसिक तौर पर शांति देने के लिए आप धीमी आवाज़ में भक्तिमय संगीत सुनने की कोशिश करें ये आपको काफी सुकून देगा.निगेटिविटी के इस माहौल में घर के माहौल को पॉज़िटिव रखें और रात को अच्छी और गहरी नींद लें. सोने से पहले कोई ऐसी बात का ज़िक्र न करें जो आपको परेशान करे और आपकी नींद बीच-बीच में डिस्टर्ब हो. साथ ही ऐसे कमरे में सोने की कोशिश करें जहां खिड़कियां और क्रॉस वैंटिलेशन हो.