Try These Exercise To Manage Periods Cramps: आमतौर पर महिलाएं (Women) पीरियड्स के दौरान जिम, योगा आदि नहीं करना पसंद करतीं और इन दिनों वे शरीर को आराम देने में अधिक सहज महसूस करती हैं. लेकिन शोध में यह पाया गया है कि जो लड़कियां इन दिनों शारीरिक रूप से एक्टिव रहती हैं उन्‍हें पीरियड्स (Periods) के दौरान क्रैम्‍प आदि की परेशानी कम होती है. ऐसे में डॉक्‍टर यह सुझाव देते हैं कि महिलाओं को कुछ खास वर्क आउट इन दिनों करना चाहिए जो पीरियड क्रैम्‍प्‍स को काफी हद तक दूर रखते हैं. इसकी मदद से ब्‍लोटिंग, क्रैम्‍प, डाइजेशन आदि की समस्‍याओं को कम किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कौन सा एक्‍सरसाइज (Exercise) करना चाहिए.

1.वॉक करना

वॉकिंग महिलाओं के लिए बहुत ही बढि़या व्‍यायाम है. खासतौर पर अगर पीरियड्स के दौरान किसी भी तरह की समस्‍या आ रही है तो उन्‍हें जरूर वॉक करना चाहिए. वॉक से मूड बेहतर होता है और फेफड़ों, पैर हाथ आदि के मसल्‍स मजबूत होते हैं. आप बेहतर महसूस भी करते हैं.

2.योग जरूरी

अगर आप पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग से परेशान हैं तो आप योगा करें. इसकी मदद से आपका माइंड रिलैक्स होगा और मूड बेहतर रहेगा. योग आपके शरीर के उन अंगों को भी रिलैक्‍स करता है जिनकी वजह से पीरियड के दौरान महिलाओं को क्रैम्‍प की समस्‍या होती है.

इसे भी पढ़ें : कच्चे दूध का सेवन सेहत के लिए है खतरनाक, जान लें ये नुकसान

3.स्ट्रेचिंग करें

अगर आप इन दिनों आराम करना चाहती हैं और बेड पर ही पड़े रहना चाहती हैं तो आप बेड पर लेटे लेटे ही स्‍ट्रेचिंग करें. आप सिंपल स्‍ट्रेच करें. स्‍ट्रेचिंग से आपके शरीर की सारी मसल्स स्ट्रेच होंगे और आपको आराम मिलेगा.

इसे भी पढ़ें : वेजाइनल इन्फेक्शन को दूर करने में प्रोबायोटिक्स है फायदेमंद, जानिए कैसे करता है काम

4.डांसिंग करें

आप म्‍यूजिक ऑन कर अगर हल्‍का डांस करती हैं तो आप मेंटली रिलैक्‍स भी महसूस करेंगी और एक्टिव रह कर कैलोरीज़ भी बर्न कर सकेंगी. क्रैम्‍प्‍स भी नहीं होंगे.

5.जॉगिंग करें

पीरियड कैम्‍प को दूर रखने के लिए आप रोजाना जॉगिंग करें. पाया गया है कि अगर आप रोज 10 मिनट भी जॉगिंग करती हैं तो इस तरह की समस्‍या से बच सकती हैं. आप चाहें तो पीरियड के दौरान भी हल्‍की जॉगिंग करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)