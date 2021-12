पढ़ते समय नींद को कैसे दूर भगाएं, यहां इसे भगाने के टिप्स को समझें

How to stop sleeping while studying: नींद आना अच्छी बात है लेकिन जब पढ़ाई के वक्त नींद परेशान करने लगे तो यह सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगता है. अधिकांश विद्यार्थियों को पढ़ते समय इस परेशानी से गुजरना पड़ता है. यह परेशानी तब और बढ़ जाती है जब परीक्षा नजदीक आ गई हो और रिवीजन अब तक पूरा नहीं हुआ हो. इसके लिए विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि पढ़ाई करते समय नींद को कैसे रोका जाए. क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो ज्यादा समय पढ़ने की जरूरत पड़ती ही है. यह पढ़ाई दिन में पूरी नहीं हो पाती है तो रात में पढ़ाई करना मजबूरी हो जाती है.

इस स्थिति में जब आप रात को पढ़ रहे हो और नींद परेशान करने लगे तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में विद्यार्थियों को दोहरा दबाव झेलना पड़ता है. एक तो समय बितने का दबाव रहता है, दूसरा रिवीजन नहीं होने का अलग दबाव होता है. इस दोहरी चुनौती से मुकाबला करने के लिए ऐसे उपाय को आजमाना लाजिमी हो जाता है जिनमें रात को पढ़ते समय नींद न लगे. तो आइए हम यहां आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से रात में पढ़ते समय आपको नींद नहीं आएगी.

नींद भगाने के उपाय

संतुलित डाइट लें

इंडिया टूडे के मुताबिक रात को पढ़ते समय नींद न आए, इसके लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल न करें जिनसे आलस्य आती हो. डाइट में एनर्जेटिक चीजों को शामिल करें. संतुलित आहार लें जिसमें हरी पत्तीदार सब्जियां, फल, सलाद, मसूर दाल आदि का समावेश हो. बादाम और सीड्स आधारित खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें.

इसे भी पढ़ेंः वाइट राइस की तुलना में ब्राउन राइस है कहीं ज्‍यादा फायदेमंद, जानें इसके कई फायदे

अच्छी नींद लें

हर इंसान को 7-8 घंटे की नींद की जरूरत है. यदि आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो नींद को इस तरह से सेटिंग्स करें कि कम से सम 7 घंटे की नींद एक बार में पूरी हो जाए. दिन में अगर नैप लेने की जरूरत है तो उसे भी लें. इससे शरीर रिएनर्जाइज होता है.

इसे भी पढ़ेंः सर्दी में क्यों हो जाती है विटामिन डी की कमी, जानिए किनको है ज्यादा खतरा

पर्याप्त पानी पीए

अगर देर रात तक पढ़ना है तो खूब पानी पीएं. अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो ब्रेन सिकुड़ने लगता है. इस स्थिति में ब्रेन काम करना बंद कर देता है. अपने स्टडी टेबल पर हमेशा पानी की बोतल रखें.

पढ़ाई में विराम दें

अगर आप रात में देर रात बिना अंतराल लिए कई घंटों तक पढ़ते हैं तो नींद लगेगी ही, साथ में याद भी नहीं रहेगा. इसलिए एक अंतराल में दो घंटे से ज्यादा न पढ़े. दो घंटे के बाद थोड़ी देर इधर-उधर टहल लें. हल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. दो घंटे के अंतराल पर 10 से 15 मिनट का विश्राम जरूरी है. इससे दिमाग पुनः तरोताजा होता है और नींद की समस्या भी नहीं होती है.

बोलकर पढ़ें और लिखें

अगर नींद की समस्या परेशान कर रही है तो आप बोल-बोलकर पढ़ सकते हैं. इसके अलावा ज्यादातर समय आप लिखने में बिताएं. इससे पढ़ते समय नींद नहीं आएगी.

चेहरे को पानी धोते रहे

रात में पढ़ते समय चेहरे को समय-समय पर पानी से धोते रहे. इससे भी नींद दूर भागेगी. अगर नींद परेशान करें तो खुद से बातें करें.

च्यूइंग गम, कॉफी का सेवन करें

अगर रात में नींद परेशान करें तो च्यूइंग गम हमेशा चबाते रहे. इसके अलावा कॉफी का भी सहारा ले सकते हैं.

Tags: Health, Lifestyle