Add Taste And Health In Your Regular Tea : अगर सुबह सुबह एक प्‍याली चाय (Tea) मिल जाए तो क्‍या बात है, वो भी अगर स्‍पेशल (Special) वाली हो तो कहना ही क्‍या. जी हां, हमारे देश में चाय की परंपरा बहुत पुरानी है जिससे आज के जेनरेशन के लोग भी अछूते नहीं हैं. हां, ये जरूर है कि पहले के जमाने में लोग दूध मलाई मार कर चाय पीना पसंद करते थे जबकि आज शहरों में वैसे लोगों की कमी नहीं जो चाय का प्रयोग वेट लूज करने या बॉडी डीटॉक्‍स (Detox) करने के लिए भी करते हैं. ऐसे में यहां हम आपको बताते हैं चाय बनाने के कुछ तरीके, जिसकी मदद से आप अपनी चाय की प्‍याली में स्‍वाद के साथ सेहत भी घोल सकते हैं.



इन चायों का भी करें प्रयोग



ग्रीन टी



ग्रीन टी की पत्तियों में एंटीऑक्‍सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसकी वजह से यह हमारी बॉडी को डीटॉक्‍स करने में काफी कारगर है. जापान, चाइना जैसे देशों में तो इसे कोल्‍ड ड्रिक्‍स की तरह भी पिया जाता है. यह शरीर को तुरंत हाइड्रेट करने में सक्षम है. बता दें कि इसकी पत्तियों का सबसे कम ऑक्सीकृत किया जाता है और यही कारण है कि इनसे बनने वाली चाय का रंग बहुत ही हल्का होता है.इसे भी पढ़ें : तेजपत्‍ते का काढ़ा पीने से मिनटों में दूर होता है दर्द, जानें इसके फायदे और बनाने की विधि



अदरक वाली चाय



अदरक वाली चाय के साथ अगर आप सुबह की शुरुआत करते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता. इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर में इंफ्लामेशन को कम करता है और हार्ट को हेल्‍दी रखता है. इसके अलावा, ये आपको सिजनल बीमारियों से भी बचाकर रखता है.



नींबू वाली चाय



अगर आप कुछ दिनों से परेशान रहते हैं और कई तरह की चिंताओं के कारण आप डिप्रेशन या स्‍ट्रेस फील कर रहे हैं तो आपको नींबू की चाय पीनी चाहिए. इसे बनाना भी आसान है और ये स्‍वाद में भी बहुत ही टेस्‍टी होती है. यह आपको हेल्‍दी रहने में भी मदद करेगी.



चाय को इस तरह बनाएं हेल्‍दी और टेस्‍टी



- चाय बनाते वक्‍त पानी में पत्तियों को अधिक न उबालें. कुछ शोधों के मुताबिक, ऐसा करने पर फूड पाइप में कैंसर हो सकता है.



- दूध वाली चाय के साथ साथ कभी कभी काली या लाल चाय से भी दिन की शुरुआत करनी चाहिए. यह आपके पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक रखेगी.



- पानी उबालते वक्‍त चाय पत्ति डालने से पहले इसमें तुलसी, अदरक, इलायची और दालचीनी जैसी औषधीय जड़ी बूटियां डालें. ये आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करेंगी.



- पीरियड्स क्रैम्‍प हो तो चाय में एक टुकड़ा अदरक डालें और पिएं. तुरंत आराम मिलेगा.



इसे भी पढ़ें : वेजिटेरियन हैं तो जरूर खाएं ये 6 प्रोटीन रिच फूड, जानें क्‍यों प्रोटीन है आपके लिए जरूरी



-चाय में चीनी मिलाने की आदत छोड़ दें. इसकी जगह आप शहद, गुड आदि मिलाकर पिएं. आपकी स्किन की समस्‍या और डायबिटीज में सुधार दिखेगा.



-पेट में गैस की समस्‍या हो तो चाय में थोड़ी सी अजवाइन मिलाएं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)