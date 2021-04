हेल्दी रहने के लिए वजन घटाना ही नहीं, बढ़ाना भी है जरूरी

रेड मीट और सैल्मन

आमतौर पर आपने लोगों को वजन घटाने लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हुए देखा होगा. लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो अपना वजन बढ़ाने के लिए परेशान रहते हैं. दरअसल वजन का बढ़ना स्वास्थ्‍य के लिए जितना नुकसानदायक है. वजन का कम होना भी कई तरह की स्वास्थ्य सम्बन्धी दिक्कतों को बढ़ा सकता (Weight loss also increase health problems.) है. इसकी वजह से बांझपन, देर से शारीरिक विकास, कमज़ोर इम्यूनिटी, ऑस्टियोपोरोसिस और कुपोषण होने के साथ-साथ किसी भी तरह की सर्जरी के दौरान बड़े खतरे की सम्भावना (Possibility of danger) बनी रहती है. इसलिए सामान्य वजन से कम वजन होने पर, डॉक्टर भी वजन बढ़ाने की सलाह लोगों को देते हैं. medicalnewstoday में प्रकाशित एक खबर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, वर्ष 1988 से 2008 के बीच देश में 20 से 39 वर्ष की आयु के कम वजन वाले वयस्कों की संख्या 3 प्रतिशत से घटकर 1.9 प्रतिशत हो गयी. ये आंकड़े बताते हैं कि केवल वजन कम करने को लेकर ही नहीं, वजन बढ़ाने को लेकर भी लोग काफी संजीदा रहते हैं. आइये बताते हैं कि आप जल्दी और सेफ तरह से वजन बढ़ाने के लिए (To gain weight quickly and safely) किन चीज़ों की मदद ले सकते हैं.वजन बढ़ाने और मसल्स बिल्डिंग के लिए आपको दूध और दही का सेवन ज़रूर करना चाहिए. दूध और दही वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन का अच्छा स्रोत है जो आपको बेहतर तरह से पोषण देता है. एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्कआउट के बाद दूध पीने से मसल्स बिल्डिंग में ज्यादा मदद मिलती है.प्रोटीन शेक और प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन भी आपके वजन और मसल्स बनाने में काफी मदद करता है. अगर आप वर्कआउट के फ़ौरन बाद इसका सेवन करते हैं तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है. लेकिन अगर आप बाजार का प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोडक्ट पर मौजूद जानकारी को ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे ये पता लग सके कि इसमें चीनी और बाकी चीज़ों की मात्रा कितनी है.वजन बढ़ाने और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए रेड मीट और सैल्मन को अपनी डाइट में आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए. एक अध्ययन में पाया गया है कि 60-90 वर्ष की 100 महिलाओं की डाइट में रेड मीट को शामिल करने से स्ट्रेंथ बढ़ाने और 18 प्रतिशत तक ताकत बढ़ाने में मदद मिली. इसके साथ ही सैल्मन का सेवन ज़रूर करना चाहिए. इसमें काफी मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन और ओमेगा -3 मौजूद होता है जो वजन बढ़ाने में मदद करता है.चावल भी वजन बढ़ाने में काफी मदद करता है. एक कप चावल में लगभग 200 कैलोरी होती है. साथ ही ये कार्बोहाइड्रेट का भी बेहतर स्रोत है जिससे वजन आसानी से बढ़ता है.वजन बढ़ाने में आपकी मदद नट्स-नट्स बटर और ड्राई फ्रूट्स भी सेफ तरह से कर सकते हैं. आपको इनका सेवन रोज़ाना करना चाहिए. ध्यान रखना होगा कि बटर में चीनी या हाइड्रोजनीकृत तेल शामिल न हों. इसके साथ ही ड्राई फ्रूट का सेवन भी आपको करना चाहिए. ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों और कैलोरी से भरपूर होते हैं.डार्क चॉकलेट की मदद भी आप वजन बढ़ाने के लिए ले सकते हैं. इसमें काफी मात्रा में फैट और कैलोरी मौजूद होती हैं साथ ही एंटीऑक्सिडेंट भी होते हैं. लेकिन आपको ऐसी चॉकलेट का चुनाव करना होगा जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत कोको सामग्री मौजूद हो.वजन बढ़ाने के लिए ज़र्दी सहित अंडे का सेवन भी आपको ज़रूर करना चाहिए. इसमें प्रोटीन, वसा और कई अन्य पोषक तत्व आपको एक साथ मिल जायेंगे. जो वजन बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे.जैतून के तेल का सेवन भी आप वजन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं. एक चम्मच जैतून के तेल में लगभग 120 कैलोरी मौजूद होती है.इसके साथ ही आप वजन बढ़ाने के लिए जिन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं उनमें एवोकैडो, दलिया, साबुत अनाज, चीज़, पास्ता, आलू, मक्का, फलियां और ओट्स जैसी चीजें भी शामिल हैं.