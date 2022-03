Summer Cold: गर्मी में सर्दी-जुकाम होने के कारण, लक्षण और दूर करने के घरेलू उपचार

What is Summer Cold: गर्मी के मौसम में कफ-कोल्ड होना, सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि भीषण गर्मी में भी सर्दी-जुकाम की समस्या से कुछ लोग परेशान रहते हैं. हालांकि, यह कॉमन समस्या है, जो सर्द-गर्म लगने से हो जाती है. समर कोल्ड (Summer cold) एन्टरोवायरस (Enteroviruses) के कारण होता है. यह संक्रमित व्यक्ति, वस्तु के संपर्क में आने से फैलता है. समर कोल्ड के लक्षणों की बात करें तो इसमें छींक आती हैं, नाक बहना या बंद नाक, खांसी होना, गले में खराश, सीने और गले में जकड़न आदि की समस्या हो सकती है. यदि तेज बुखार, रैशेज नजर आए तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए. कुछ घरेलू उपायों से आप समर कोल्ड या सर्दी में होने वाली खांसी-जुकाम (Home Remedies For Summer Cold) की समस्या से राहत पा सकते हैं.

गर्मी में सर्दी-जुकाम होने के घरेलू उपाय

गर्मी में यदि आपको सर्दी लगने की समस्या होती है, तो आप सलाइन स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए एक कप पानी में चुटकी भर बेकिंग सोडा, एक चम्मच समुद्री नमक, सलाइन स्प्रे बॉटल की जरूरत पड़ेगी. पानी को गर्म कर लें. स्प्रे बॉटल में पानी, नमक, सोडा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. इसे नाक के अंदर (Nostrils) सावधानीपूर्वक स्प्रे करें, ताकि बंद नासिका मार्ग खुल जाए. जमी हुई बलगम इससे आसानी से निकल जाती है.

सेब का सिरका भी समर कोल्ड दूर करने का बेहतरीन घरेलू इलाज है. एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच सेब का सिरका मिलाएं. इस पानी को दिन में दो गिलास पीने से सर्दी-जुकाम के कारण जमी बगलम खत्म हो जाती है. सेब के सिरके वाला पानी शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस को खत्म करने में कारगर होता है.

समर कोल्ड से बचने के लिए जितना हो सके विटामिन सी से भरपूर फलों, विटामिन सी टैबलेट्स आदि का सेवन करें. विटामिन सी वायरल इंफेक्शन के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ावा देता है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस का नाश हो जाता है.

यदि आपको बार-बार गर्मी में सर्दी, खांसी की समस्या होती है, तो आप अदरक का सेवन जरूर करें. आप अदरक वाली चाय, काढ़ा, अदरक वाला गर्म पानी पिएंगे, तो आराम मिलेगा. स्वाद बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा शहद या गुड़ मिला सकते हैं. अदरक में मौजूद एंटीवायरल तत्व और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण नासिका मार्ग में होने वाले इंफ्लेमेशन को कम करते हैं. बलगम (Mucus) नहीं बनने देते हैं.

हल्दी पाउडर, नमक को एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर कुल्ला करने से भी समर कोल्ड से छुटकारा मिलता है. इसे दिनभर में 2-3 बार करें. हल्दी में मौजूद करक्युमिन तत्व इंफेक्शन, एलर्जी को दूर करने में फायदेमंद है. हल्मी में एंटीमाइक्रोबियल तत्व होते हैं, जो इंफ्लेमेशन को कम करते हैं. हल्दी हर तरह की शारीरिक समस्या से जल्द छुटकारा दिलाने में मदद करती है.

इसके अलावा आप समर कोल्ड होने पर लाल प्याज, शहद, लहसुन, हर्बल टी, हल्दी वाला दूध, दालचीनी वाला पानी आदि खाने-पीने से भी जल्द छुटकारा पा सकते हैं.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

