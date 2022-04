फल खाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? जानें एक्सपर्ट की राय

What is the best time to eat fruits : वैसे तो फ्रूट (Fruit) यानी फल खाने के फायदे सभी को पता होते हैं. कुछ लोग तो बिना टाइम, देखे सीधा फल उठाकर खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, जिनके जहन में अक्सर ये सवाल होता है कि, क्या अभी फल खाने का सही समय है? अभी तो खाना खाया, अभी तो खाना खाना है. क्या फल सुबह खाली पेट खाने से शरीर को लाभ पहुंचाते हैं? या फिर खाना खाने के बाद इन्हें खाने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जहन में फल खाने के बारे में सोचते वक्त आते हैं. लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वास्तव में फल खाने का एक आदर्श समय है और क्या ऐसा कोई समय है जब किसी को इनसे बचना चाहिए? इस भ्रम को खत्म करने के लिए, लाइफस्टाइल फिजिशियन (lifestyle physician) डॉक्टर अच्युतन ईश्वर (Dr Achyuthan Eswar) ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से शेयर किए एक वीडियो में समझाया कि फल दिन में किसी भी समय खाए जा सकते हैं – स्नैक्स के रूप में, भोजन (Meal) के साथ, या पूणत: भोजन (full Meal) के रूप में आदि.

इस वीडियो में वह हर भोजन (Meal) को एक फल के साथ शुरू करने की सलाह देते हैं, डॉक्टर अच्युतन ईश्वर (Dr Achyuthan Eswar) फल को भोजन का अग्रदूत यानी आगे रहने वाला मानते हैं. वो बताते हैं कि ये “अधिक खाओ और कम वजन करो” की रणनीति है, इसलिए खाने में कम कैलोरी लेते हुए पेट भरकर खाओ.

डॉक्टर अच्युतन ईश्वर (Dr Achyuthan Eswar) ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में समझाया कि केवल “दो चीजें मायने रखती हैं”:

क्या आप रोजाना कम से कम 3 फल खाते हैं?

इसका जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, “यदि आप इससे कम खाते हैं, तो स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. यदि आप इससे अधिक खाते हैं, तो कोई अतिरिक्त लाभ नहीं है,”

क्या आप दिन भर फल खाते हैं?

इस पर उनका कहना है कि “अगर आप सभी फलों को सुबह खाएंगे तो ये आपको सुबह ही स्वस्थ रखेंगे. शाम तक, आपका एंटीऑक्सीडेंट स्टेट्स (antioxidant status) कम हो सकता है, नीचे आ सकता है.”

हर एक मील में शामिल हो फल

इसके अलावा उन्होंने समझाया, “यदि आपने पौधे आधारित आहार (Plant Based Diet) खाने की शुरुआत की है, तो यहां आपके लिए एक बेहतरीन और सरल तरीका है – प्रत्येक मील को एक या दो फलों से शुरू करें. ये तुरंत हर भोजन को हेल्दी बनाता है.”

डॉक्टर ने कहा कि “फ्रूट सलाद, स्मूदी, डेट (खजूर) सिरप डेसर्ट, ड्राई फ्रूट गार्निश, ड्राई फ्रूट लड्डू, कटहल कडुबू, अनानास गोज्जू और ऐप्पल पाई को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि फल आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक हैं.”

