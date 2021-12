आपको रोजाना कितने आइरन की जरूरत है, जानिए सही मात्रा

How much iron do you need? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक रिप्रोडक्टिव एज में दुनिया की एक तिहाई महिला एनीमिया (Anemia) से पीड़ित हैं. आंकड़ों के मुताबिक 40 प्रतिशत प्रेग्नेंट महिला एनेमिक (Anemic) हैं. दूसरी ओर 5 साल से कम उम्र के 40 प्रतिशत बच्चे भी एनीमिया से पीड़ित होते हैं. एनीमिया यानी खून (Blood) की कमी. पूरी दुनिया में इस बीमारी से करोड़ों लोग परेशान हैं. दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश लोगों को पता भी नहीं रहता है कि उनमें एनीमिया है. जब खून में आइरन (Iron) की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया (Anemia) कहते हैं. इससे आरबीसी (RBC) में हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) की कमी हो जाती है. हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन (Oxygen) शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचती है. एनीमिया के कारण शरीर में कई अन्य चीजों की भी कमी होने लगती है. इसके कारण शरीर कमजोर होने लगता है और पीड़ित व्यक्ति किसी भी तरह के संक्रमण के आसानी से शिकार हो जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि हमें रोजाना आइरन की कितनी जरूरत है. इस विषय पर लोग गौर ही नहीं करते. अगर हमें सही मात्रा के बारे में पता चल जाए तो हम अपने शरीर में आइरन की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं आखिर रोजाना हमें आइरन की कितनी जरूरत होती है.

इसे भी पढ़ेंः पिता बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पुरुष जरूर करें ये काम, होंगे कई फायदे

एनीमिया बीमारी के लक्षण

थकान और कमजोरी

स्किन का रंग धुंधला हो जाना

सांस लेने में दिक्कत

सिर दर्द

धड़कन का तेज होना

छाती में दर्द होना

हाथ-पैर का ठंडा हो जाना

नाखूनों में बदलाव आना

बालों का झड़ना

मुंह में छाले पड़ना

मिट्टी, बर्फ आदि खाने का मन करना

गले में खराश और जीभ में सूजन होना

बिस्तर पर पैरों को हिलाने की इच्छा करना

इसे भी पढ़ेंः हाइड्रोजन सल्फाइड से होगा एचआईवी मरीजों का का इलाज- आईआईएससी की स्टडी में दावा

रोजाना आइरन की कितनी जरूरत होती है

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक रोजाना हमें आइरन की कितनी जरूरत है, यह व्यक्ति की उम्र, लिंग और ऑवरऑल हेल्थ पर निर्भर है. नवजात शिशुओं को वयस्कों से ज्यादा आइरन की जरूरत होती है. 4 से 8 साल के बच्चों को रोजाना 4 से 8 मिलीग्राम आइरन की जरूरत रोज होती है जबकि 9 से 13 साल के बच्चों को रोजाना 8 मिलीग्राम आइरन की दरकार है. वयस्कों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा आइरन की जरूरत होती है क्योंकि महिलाओं को हर महीने ब्लड को रिलीज करना पड़ता है. 19 से 50 साल की महिलाओं को रोजाना 19 मिलीग्राम आइरन की जरूरत होती है जबकि इसी उम्र में पुरुषों को सिर्फ 8 मिलीग्राम आइरन की जरूरत रोज होती है. हालांकि प्रेग्नेंट महिलाओं को 27 मिलीग्राम आइरन की जरूरत रोज होती है.

आइरन बढ़ाने के तरीके

भोजन में आइरन रिच चीजों को शामिल कर शरीर में आइरन की कमी को पूरा किया जा सकता है. आइरन की कमी के लिए नॉन वेज में मीट, फिश, चिकन आदि खाना चाहिए. वेज में कई चीजों से आइरन की कमी को पूरा किया जा सकता है. छोले, मसूर की दाल, बीन्स, पालक, हरी मटर, गोभी, स्प्रॉउट, अनाज इत्यादि में आइरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है.

Tags: Health, Lifestyle