White Rice Or Brown Rice, Which Is Better For Health : अगर आप अपने डाइट में न्‍यूट्रिशनल फूड्स (Nutritional Foods) को शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए ब्राउन राइस बेहतरीन विकल्‍प के रूप में मौजूद है. आपको बता दें कि ब्राउन राइस में व्हाइट राइस से कहीं अधि‍क फाइबर (Fiber) और मिनरल्स (Minerals) पाए जाते हैं. हेल्‍थ एक्सपर्ट भी यह मानते हैं कि व्हाइट राइस की जगह अगर हम ब्राउन राइस का सेवन करें तो यह सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा. इसके न्‍यूट्रिशन की बात करें तो ब्रॉउन राइस मैंगनीज, फास्फोरस, सेलेनियम, तांबा और नियासिन का बड़ा सोर्स है. दरअसल, सफेद चावल को बनाने की प्रक्रिया में 67% विटामिन B3, 90% B6, 80% B1, 60% मेगनीज और फाइबर्स जैसे न्यूट्रिशन्‍स निकल जाते हैं. ऐसे में व्हाइट राइस का स्वाद भले ही बेहतर हो जाता है लेकिन इसमें उतने न्यूट्रिशन्‍स नहीं बचते जितना कि ब्राउन राइस में होता है. एक स्‍टडी के मुताबिक, अगर आप एक साल तक रोज एक कप वाइट राइस की तुलना में ब्राउन राइस खाते हैं तो 9500 कैलोरीज़ सेव करते हैं. तो आइए जानते हैं इसके अन्‍य फायदे (Benefits).

1.डाइजेशन और मेटाबॉलिजम के लिए बेहतर

वाइट राइस की तुलना में ब्राउन राइस में कम कैलोरी होती है लेकिन इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है जिससे डाइजेशन और मेटाबॉलिजम बेहतर होता है. इस तरह वजन घटाने के लिए ब्राउन राइस खाना फायदेमंद होता है.

2.हार्ट के लिए अच्‍छा

ब्राउन राइस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मददगार है. इसके सेवन से धमनियों में ब्लॉक होने की समस्‍या नहीं होती जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है.

3.कई बीमारियों को रखता है दूर

इसमें व्हाइट राइस की तुलना में सैलेनियम की मात्रा अधिक होती है जिस कारण यह हार्ट को तो अच्‍छा बनाता ही है, कैंसर, गाठिया जैसी गंभीर बीमारियों को भी दूर रख सकता है.

4.एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

ब्राउन राइस में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. एंटीऑक्‍सीडेंट की वजह से यह आपकी स्किन को हेल्‍दी तो बनाता हीं है, यह चेहरे और‍ स्किन पर एजिंग को भी रोकता है.

5.डायबिटीज में फायदेमंद

व्हाइट राइस की तुलना में ब्राउन राइस के सेवन से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं है. जिस वजह से इसे डायबिटीज के पेशेंट भी खा सकते हैं. अगर आप रोजाना ब्राउन राइस खाते हैं तो डायबिटीज होने का खतरा भी काफी कम हो जाता है.

6.गुड कॉलेस्‍ट्रॉल को बढ़ाता है

ब्राउन राइस में कई नेचुरल ऑइल होते हैं जो बैड कॉलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखता है और हेल्‍दी फैट को तैयार करता है.

7.बोन को बनाता है मजबूत

ब्राउन राइस में मैग्‍नेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर के बोन्‍स को मजबूत और हेल्‍दी रखते हैं.

