कफ वाली खांसी, स्किन डिसऑर्डर सहित इन समस्याओं में ना पिएं दूध

Who should not Drink Milk: दूध पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी है. यह कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, डी, ई आदि पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हड्डियों, दांतों को मजबूत बनाता है. बच्चों से लेकर बजुर्गों तक को प्रतिदिन एक गिलास दूध (Milk) का सेवन जरूर करना चाहिए. पर आयुर्वेद के अनुसार, कुछ शारीरिक समस्याएं होने पर दूध पीना सही नहीं माना गया है. आइए जानते हैं किन लोगों को दूध के सेवन से बचना चाहिए, दूध पीने का सही समय क्या होता है और इसके फायदे (Milk Benefits) क्या हैं.

इसे भी पढ़ें: दूध के साथ कभी न करें इन 5 चीजों का सेवन, सेहत को हो सकता है नुकसान

किन लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए

सार्थक आयुर्वेदालय एवं पंचकर्मा केंद्र (मथुरा) के पंचकर्मा विशेषज्ञ और आयुर्वेदाचार्य डॉ. अंकुर अग्रवाल कहते हैं कि जिन लोगों को कफ वाली खांसी, सर्दी-जुकाम, त्वचा संबंधित समस्या, खुजली, वजन बढ़ रहा हो, नाक, कान और गले में खुजली की समस्या से परेशान हों, ऐसे लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए. इन समस्याओं से ग्रस्त लोग सिर्फ गर्मी में रात में सोते समय दूध पी सकते हैं बाकी मौसम में रात के समय दूध से परहेज करना चाहिए. यदि आपको सूखी खांसी हो, तो आप दूध पी सकते हैं, खांसने पर बलगम आए तो दूध नहीं पीना चाहिए. देर रात भोजन करना और सोने से पहले दूध पी लेना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है. इससे शिरो गत रोग हो सकता है.

गाय का दूध सेहत के लिए है बेहतर

डॉ. अंकुर अग्रवाल कहते हैं कि गाय का दूध सबसे अच्छा होता है. जिन लोगों को शरीर में बहुत गर्मी महसूस होती है, पेट में जलन हो, जो लोग शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं, उन्हें दूध का सेवन जरूर करना चाहिए. पेट में जलन हो तो दूध में थोड़ा सा रुआफजा डालकर पिएं.

इसे भी पढ़ें: आयुर्वेद के अनुसार हेल्दी रहने के लिए इस समय पिएं दूध, जानें पीने का सही तरीका

दूध पीने का सही समय क्या है

आपको जब भी भूख लगे आप दूध पी सकते हैं, क्योंकि यह एक संपूर्ण आहार है. खाना खाते ही कुछ देर बाद बिना भूख लगे ही दूध पीने से बचें. इससे दूध सही से नहीं पचेगा. जब पचेगा नहीं तो अपच की समस्या होगी, साथ ही जुकाम, खांसी, दस्त, उल्टी, बुखार होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि शरीर उस ना पचे पदार्थ को बाहर निकालना चाहता है.

जिन लोगों को दूध पचने में दिक्कत होती है, वे दूध में थोड़ा सा सोंठ (Dry ginger) पाउडर डालकर उबालें और फिर पिएं. कभी भी भोजन करने के साथ-साथ दूध ना पिएं, इससे त्वचा संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. दूध के साथ कभी भी खट्टी, नमक वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. लोग मिल्क शेक में मैंगो शेक भी गर्मियों में खूब पीते हैं, जो की सही नहीं होता है. आम के साथ दूध विरुद्ध आहार में आता है, क्योंकि आम का स्वाद खट्टा होता है. इसे दूध के साथ लेने से नुकसान पहुंच सकता है. इसी तरह स्ट्रॉबेरी शेक लेने से भी बचना चाहिए. दूध के साथ किसी भी खट्टे फलों का सेवन करने से बचना चाहिए.

Tags: Health, Health tips, Lifestyle