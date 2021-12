सर्दी में शराब को क्यों छोड़ना है जरूरी, जानिए कारण

Do not consume alcohol in winter: सर्दी में अधिकांश लोगों को सोचना होता है कि शराब (alcohol) या सिगरेट (cigarette) पीने से शरीर गर्म (hot) हो जाता है. यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि शराब शरीर में ठंड (cold) को और अधिक बढ़ा देती है. दरअसल, अल्कोहल बॉडी का कोर टेंपरेचर (core temperature) घटा देता है. हालांकि ज्यादातर लोग सर्दी (winter) में शराब का सेवन बढ़ा देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में यह लगता है कि शराब शरीर को गर्म रखता है. इसलिए यदि आपको सर्दी में गर्म रहना है तो शराब को बाय कहकर पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

एचटी की खबर के मुताबिक यह पुरानी कहावत है कि व्हिस्की या रम आपको गर्म रखता है जबकि सच्चाई इसके उलट है. कुछ समय के लिए भले ही आपको लगे कि रम या व्हिस्की के कारण शरीर गर्म हो रहा है लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे शरीर के अंदर की गर्मी कम होने लगती है. जिससे शरीर का फ्लूड कम होने लगता है. अल्कोहल ठंड से बचने की शारीरिक क्षमता को भी कमजोर बना देता है.

डिहाइड्रेशन की समस्या

हां यह सच है कि सर्दी आते ही प्यास कम लगने लगती है जिससे लोग कम पानी पीने लगते हैं. लेकिन इससे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. जैसे ही हम पानी पीना कम कर देते हैं, हमारे लिए कई समस्याएं खड़ी होने लगती है. इस स्थिति में हाइपोथर्मिया भी हो सकती है. शराब आग में घी डालने का काम कर सकती है. इसलिए बेहतर है कि सर्दी में खूब पानी पीया जाए. पानी शरीर के सभी आवश्यक अंगों के फंक्शन के लिए जरूरी है. अगर पर्याप्त मात्रा में हम पानी नहीं पीएंगे तो भूख हमें ज्यादा लगेगी और हमारा वजन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा.

सर्दी में पानी की ज्यादा जरूरत

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सर्दी में न तो पसीना निकलता है और न ही हमारे शरीर से पानी निकलता है, ऐसे में हमें बहुत ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता भी नहीं है. लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है. सर्दी में हवा बहुत ड्राई होती है. इसलिए हवा से हम तक नमी नहीं पहुंच पाती है. लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जी की खपत उसी तरह होती है जिस तरह गर्मी में होती है. ऊर्जा की खपत में पानी की भी उसी तरह आवश्यकता होती है जिस तरह गर्मी में होती है. इसलिए अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचा तो शरीर का तरल पदार्थ कम होने लगा और हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा.

