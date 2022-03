हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की पत्नी जाडा स्मिथ हैं एलोपेसिया एरेटा बीमारी से ग्रस्त, जानें इसके लक्षण, कारण

What is Alopecia Areata: हॉलीवुड के सुपर स्टार विल स्मिथ (Will Smith) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. इसकी वजह है विल का ऑस्कर अवॉर्ड फंक्शन (Oscars 2022) के दौरान कॉमेडियन एवं होस्ट क्रिस रॉक (Chris Rock) को स्टेज पर जोरदार थप्पड़ जड़ देना. आखिर विल ने ऐसा क्यों किया. दरअसल, विल की पत्नी जाडा पिंकेट स्मिथ (Jada Pinkett Smith) बालों से संबंधित एक बीमारी एलोपेसिया एरेटा (Alopecia Areata) से ग्रस्त हैं. इस बीमारी में व्यक्ति पूरी तरह से गंजेपन का शिकार हो जाता है. इसी से संबंधित क्रिस रॉक ने एकेडमी अवॉर्ड के मंच से ही कुछ अभद्र मजाक कर दिया था, जिसे सुनते ही विल गुस्सा हो गए और क्रिस को स्टेज पर ही थप्पड़ मार दिया.

हालांकि, बाद में सोशल मीडिया अकाउंट पर विल ने अपने इस व्यवहार पर शर्मिंदा व्यक्त करते हुए क्रिस, एकेडमी, शो के प्रोड्यूसर और वहां मौजूद सभी से मांफी भी मांग ली है. किसी के शरीर, कद-काठी, रंग, उसकी बीमारी को लेकर मजाक उड़ाना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है. और, जाडा स्मिथ तो एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रही हैं, ऐसे में इस तरह का मजाक करना बिल्कुल भी सही नहीं. आइए जानते हैं, क्या होता है एलोपेसिया एरेटा रोग इसके लक्षण, कारण (Symptoms, causes of Alopecia Areata), जिसके कारण जाडा स्मिथ हो गई हैं गंजेपन का शिकार.

क्या है एलोपेसिया एरेटा

जाडा स्मिथ की उम्र 50 वर्ष है. एलोपेसिया एरेटा नामक बीमारी का सामना वे कई सालों से कर रही हैं. अपनी इस समस्या के बारे में उन्होंने चार वर्ष पहले जानकारी दी थी. एलोपेसिया एरेटा एक ऑटोइम्यूनि डिसऑर्डर है, जिसमें धीरे-धीरे व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाता है. यह समस्या पुरुष-महिला दोनों को हो सकती है. शुरुआत में सिर पर बालों के गिरने से छोटे-छोटे पैचेज नजर आने लगते हैं. एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के अनुसार, एलोपेसिया एरेटा एक ऐसी स्थिति है, जो तब होती है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली बालों के फॉलिकल्स पर हमला करती है और बालों के झड़ने का कारण बनती है. शोधकर्ता अभी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए हैं कि बालों के फॉलिकल्स पर प्रतिरक्षा हमले (Immune attack) का कारण क्या होता है, लेकिन उनका मानना ​​​​है कि अनुवांशिक और पर्यावरणीय (गैर-अनुवांशिक) दोनों कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं.

एलोपेसिया एरेटा के लक्षण

सिर से बाल कई जगहों से पैचेज में गिरते हैं.

गोलाकार में बाल गिरने से गंजापन नजर आना.

चेहरे और शरीर के अंगों से बालों का गिरना.

पुरुषों में दाढ़ी के बाल कम होना.

पलकों के बाल गिरने लगना.

नाखून कमजोर होना.

सिर में खुजली, जलन होना.

