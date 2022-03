World Happiness Day 2022: खुश रहेंगे तो बूस्ट होगी इम्यूनिटी, इस तरह होगी लंबी उम्र

Benefits of Happiness: प्रत्येक वर्ष आज के दिन (20 मार्च) ‘वर्ल्ड हैप्पिनेस डे 2022’ (World Happiness Day 2022) मनाया जाता है. इस वर्ष ‘वर्ल्ड हैप्पिनेस डे’ को कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड (Keep Calm, Stay Wise and Be Kind) की थीम पर सेलिब्रेट करते हुए लोगों को खुश रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा. खुश रहना कई तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद (Happiness Benefits) होता है. जो लोग सारा दिन उदास, चिंतित, तनाव में रहते हैं, उन्हें जल्द ही कई अन्य समस्याएं घेर लेती हैं, लेकिन आप खुशमिजाज रहते हैं, जिंदगी के हर पल को भरपूर जीते हैं, तो आपकी उम्र खुद ब खुद लंबी हो जाती है. खुश (Happiness) रहने से शारीरिक और मानसिक सेहत दुरुस्त रहती है. कई शोध में यह बात सामने आ चुकी है खुश रहने से इम्यूनिटी मजबूत (khush rahne ke fayde) होती है. दिल मजबूत होता है. खुश रहकर तनाव को दूर कर सकते हैं. हृदय रोग का जोखिम, अन्य बीमारी या सर्जरी से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है. कई शोध में यह भी कहा जा चुका है कि खुश रहने से उम्र बढ़ती है. आइए जानते हैं, खुश रहने के अन्य सेहत लाभ (Health Benefits of Happiness) क्या होते हैं…

खुश रहने के फायदे

पॉजिटिवसाइकोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि खुश रहने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है और 13-26% तक हृदय रोग का जोखिम कम हो जाता है. यदि आप चाहते हैं कि लंबी उम्र तक आपका दिल धड़कता रहे, तो खुश रहने की कोशिश करें.

जब आप अधिक तनावग्रस्त होते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल काफी बढ़ जाता है। यह हार्मोन कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है. कई अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग खुश रहते हैं, उनके रक्त में कोर्टिसोल का स्तर लगातार कम होता है.

शोध बताते हैं कि जब आप खुश रहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. साथ ही इंफेक्शन या डिजीज से लड़ने की शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है.

आजकल के अधिकतर लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, लेकिन जो लोग स्वस्थ खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर्याप्त सोते हैं, वे मानसिक रूप से खुश रहते हैं. उनके अंदर संपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छी समझ विकसित होती है.

खुश रहने से शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन में कमी आती है. जो लोग हार्ट डिजीज से बचे रहना चाहते हैं, वे भी खुश रहना शुरू कर दें, क्योंकि आप जितना खुश, सकारात्मक रहेंगे हार्ट को कोई नुकसान नहीं होगा. इससे हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है.

