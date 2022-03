World Kidney Day 2022: किडनी को निरोग रखने के लिए अपनाएं ये हेल्दी आदतें, गुर्दा रोग से होगा बचाव

How to Keep Kidney Healthy: दुनिया भर में आज (10 मार्च) ‘विश्व किडनी दिवस 2022’ (World Kidney Day 2022) मनाया जाता है. प्रत्येक वर्ष यह दिन एक खास थीम के तहत मनाया जाता है. इस बार की थीम ‘किडनी हेल्थ फॉर ऑल’ (Kidney Health for All) है. इस दिन लोगों को किडनी संबंधित रोगों (Kidney Diseases) के प्रति जागरूर किया जाता है, किडनी के महत्व के बारे में समझाया जाता है. किडनी यानी गुर्दा शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर में खून को साफ करता है, यूरिन को बाहर निकालता है. इसके कई अन्य कार्य भी होते हैं. वर्ल्डकिडनीडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रोनिक किडनी डिजीज (Chronic kidney Disease) बेहद कॉमन और नुकसानदायक होती है. विश्व भर में प्रत्येक 10 लोगों में से 1 वयस्क इससे ग्रस्त होता है. यदि इसका इलाज ना किया जाए, तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है. गुर्दे की बीमारी से संबंधित मृत्यु दर सालाना बढ़ रही है और 2040 तक मृत्यु का 5वां प्रमुख कारण होने का अनुमान है. किडनी में जरा सी भी समस्या होने पर ये सभी कार्य प्रभावित हो सकते हैं. गुर्दे की बीमारियां को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, जो आपके जीवन की गुणवत्ता को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं. गुर्दे की बीमारी के विकास के जोखिम को कम करने के कई तरीके हैं.

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये हेल्दी आदतें

यदि आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, किडनी डिजीज से बचना है, तो हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं. इसके लिए आप नियमित एक्सरसाइज करें. साफ पानी का सेवन करें. स्वस्थ खानपान की आदतों को विकसित करें. तंबाकू का सेवन ना करें.

खुद को एक्टिव रखें. आप शारीरिक रूप से जितना एक्टिव रहेंगे, वजन काबू में रहेगा. एक्टिव रहने से ब्लड प्रेशर कम होने के साथ ही क्रोनिक किडनी डिजीज होने की संभावना कम हो सकती है. टहलना, दौड़ना, सइकिल चलाना ये सभी ऐसी एक्टिविटीज हैं, जो किडनी को स्वस्थ रखती हैं.

हेल्दी खानपान से शरीर का वजन कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है. साथ ही डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य समस्याओं के होने का खतरा कम हो जाता है, जो क्रोनिक किडनी डिजीज को बढ़ा सकते हैं. अपने खाने में नमक अधिक ना डालें. प्रत्येक दिन 5-6 ग्राम ही सोडियम का सेवन करें. साथ ही प्रॉसेस्ड फूड, बाहर का खाना भी कम खाएं, ऐसा करके आपकी किडनी स्वस्थ रह सती है.

किडनी डिजीज से चाहते हैं बचे रहना तो ब्लड शुगर लेवल पर कंट्रोल रखें. डायबिटीज में ब्लड प्रेशर की समस्या अक्सर लापरवाही बरतने से बढ़ जाती है. जेनरल बॉ़डी चेकअप में शुगर लेवल की भी जांच कराते रहें. डायबिटीज से ग्रस्त अधिकतर लोगों में किडनी डैमेज होने की आशंका बनी रहती है. उच्च कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज होने पर खास तौर से किडनी डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है, यदि इन्हें कंट्रोल में ना रखा जाए.

