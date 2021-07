आपमें भी तो नहीं है ये 5 आदतें? बन सकती हैं किडनी खराब होनें की वजह, आज ही बदलें

Your Kidney Gradually Weakens Due To These Habits: किडनी शरीर का एक बहुत ही जरूरी अंग है जो आपको कई बड़ी समस्‍याओं से बचाकर रखता है. किडनी (Kidney) का मुख्‍य काम शरीर से वेस्‍ट मटेरियल को फिल्‍टर कर बाहर निकालना है और शरीर में कैमिकल फ्री और हेल्‍दी ब्‍लड की सप्‍लाई को बैलेंस करना है. लेकिन अगर इस पर जरूरत से ज्‍यादा प्रेशर पड़ता है तो कई बार इसमें समस्‍या आने लगती है और फेलियर के चांसेज तक बढ़ जाते हैं. इसकी वजह अनियमित जीवन शैली, मेडिकेशन में लापरवाही और कुछ बुरी आदतों (Habits) को माना जाता है. बीते कुछ सालों में किडनी फेलियर के मामलों में काफी इजाफा देखने को मिला है. उम्र से पहले किडनी को खराब होने से बचाने के लिए हम कुछ आदतों में बदलाव लाकर इसे बचा सकते है. तो आइए जानते हैं उन आदतों को जिसे अगर हम बदल लें तो किडनी की समस्‍या से बच सकते हैं.अगर आप पानी बहुत ही कम मात्रा में पीते हैं तो इसका सबसे अधिक नुकसान किडनियों को होता है. पानी की कमी के चलते किडनी को फिल्‍टर करने में अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है और इस वजह से किडनी और मूत्रनली में संक्रमण होने का ख़तरा भी अधिक हो जाता है. यही नहीं, कम पानी पीने के कारण किडनी में स्‍टोन होने का खतरा भी बढ़ जाता है.इसेस्‍मोकिंग की वजह से फेफड़ों को तो नुकसान होता ही है, इसकी वजह से किडनियां भी खराब होने लगती हैं. ऐसे में अगर आप किसी भी तरह से स्‍मोकिंग कर रहे हैं तो इससे दूरी बना लें. हो सकता है कि आपकी किडनी इससे प्रभावित हो रही हो.कई लोग लंबे समयं तक पेशाब रोककर रखते हैं. ऐसा करने पर मूत्राशय कई घंटों तक मूत्र से भरा रहता है और काफी देर तक उसे रोके रहने की वजह से आगे चलकर यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है.बता दें कि हमारे द्वारा भोजन के माध्यम से खाया गया 95 प्रतिशत सोडियम गुर्दों द्वारा मेटाबोलाइज़्ड होता है इसलिए नमक का अधिक सेवन हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है.इसे भी पढ़ें : अदरक से घटाएं बढ़ा हुआ वजन, ऐसे खाएंगे तभी होगा फायदा कई लोग थोड़ा भी दर्द होने पर पेनकिलर खा लेते हैं जो बहुत ही नुकसानदेह है. ये आपकी किडनी को खराब कर सकती हैं. ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना दवाओं की खरीद से बचें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)