जानें जन्म के पहले साल कैसा हो आपके बच्चे का खानपान

How To Wean Your Baby: बच्चे जब 6 महीने के हो जाते हैं तो सिर्फ उनके लिए दूध काफी नहीं होता. यह समय होता है कि आप अपने बच्चे को वह चीजें दें जो उनकी शारीरिक (Physical) और मानसिक विकास के ( Mental Development) लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है. हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो बच्चे को जन्म के पहले साल में देनी बहुत जरूरी है. एक स्वस्थ बच्चा जब 1 साल का होता तो उसका वजन जन्म से 3 गुना अधिक होना चाहिए. जब बच्चे को अनाज देना शुरू करें, तब इस बात का ध्यान रखें कि कहीं सॉलिड शुरू करने के बाद में बच्चा बीमार तो नहीं हो रहा है या उसे किसी खाने से एलर्जी तो नहीं है.

कैसा हो बच्चे का पहला सॉलिड फूड

जब आप बच्चे को अनाज या कुछ भी सॉलिड देना शुरू करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह खाना बहुत ही मुलायम और आसानी से बच्चे के लिए निगलने वाला हो. ऐसे में आप खीर या सब्जियों को बच्चे के आहार में शामिल कर सकती हैं.

6 माह में क्या दें

जब बच्चा 6 महीने का होने वाला होता है तो उस दौरान बच्चे में आयरन की कमी होना आम बात है. इसलिए जरूरी है कि बच्चे के खाने में ऐसी चीजों को जरूर शामिल करें, जो उनके आयरन को सही मात्रा में रखें। बच्चे के खाने में रागी आदि शामिल करें.

6-8 महीने के बच्चे के लिए

इस उम्र के बच्चों को दिन में दो से तीन बार, दो या तीन चम्मच सब्ज़ी, दाल या फलों का पल्प ज़रूर दें.

9-11 महीने के लिए

इस दौरान बच्चे आधा कप और एक कप फूड तीन से चार बार में खा सकते हैं. इस दौरान पेस्ट के बजाय बारीक कटे फल और सब्ज़ी दे सकते हैं. बस ध्यान रखें वो फल मुलायम और सब्जियां पकी हों.

ये ज़रूर शामिल करें

बच्चों को इस दौरान फैट, प्रोटीन, मीट और कैल्शियम की ज्यादा जरुरत होती है. ब्रेन के विकास के लिए फैट और अंकुरित अनाज भी शामिल करें. कोई भी नयी चीज़ खिलाएं तो देखें की बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है. (Disclaimer:इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)