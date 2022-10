Pandemic Alert: इस वजह से आएगी अगली महामारी ! डॉक्टर बोले- सिर्फ एक तरीका ही बचाएगा जान

हाइलाइट्स ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से दुनियाभर के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं. ग्लेशियर पिघलने से बर्फ में दबे घातक वायरस और बैक्टीरिया फैल सकते हैं.

Next Pandemic May Come From Melting Glaciers: पूरी दुनिया पिछले 3 साल से Covid-19 महामारी का प्रकोप झेल रही है. करोड़ों लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं और अब तक इसका कहर जारी है. लगातार नए वेरिएंट लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा किया है, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. आर्कटिक लेक (Arctic Lake) के एनालिसिस में खुलासा हुआ है कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से ग्लेशियर (Glaciers) तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी वजह से अगली महामारी (Next Pandemic) आ सकती है. सबसे पहले आपको यह समझाएंगे कि कैसे ग्लेशियर पिघलने से बीमारियां फैल सकती हैं. साथ ही डॉक्टर से यह भी जानेंगे कि लोग भविष्य में आने वाली महामारी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं.

Glaciers पिघलने से कैसे आ सकती है महामारी?

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अगली महामारी चमगादड़ या पक्षियों से नहीं बल्कि बर्फ पिघलने से आ सकती है. दुनिया की सबसे बड़ी आर्कटिक झील के जेनेटिक एनालिसिस के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ग्लेशियर पिघलने से बर्फ में दबे कई खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया बाहर निकल सकते हैं, जिससे अगली महामारी फैल सकती है. ग्लेशियर्स में कई वायरस और बैक्टीरिया फ्रीज़ होते हैं, जिनके बाहर आने पर तमाम बनने की संक्रमित हो जाएंगे और धीरे-धीरे पूरे विश्व में बीमारियां फैल जाएंगी. कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हेजेन लेक (Lake Hazen) की मिट्टी और पानी के सैंपल इकट्ठे किए थे, जिसके एनालिसिस के बाद यह खुलासा हुआ है.

कैसे होगा भविष्य में महामारी से बचाव?

नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रीवेंटिव हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉ. सोनिया रावत के मुताबिक किसी भी महामारी से बचने के लिए लोगों को अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा. जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होगी, वे भविष्य में आने वाली महामारी से डटकर मुकाबला कर सकेंगे. किसी भी इंफेक्शन से बचाव करने में हमारे इम्यून सिस्टम का अहम योगदान होता है. महामारी से बचाव करने के लिए वैक्सीन भी कारगर साबित हो सकती है. इसके अलावा कोविड-19 से बचने के लिए जिस तरह की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, वह भी भविष्य में कारगर साबित होगा.

कैसे मजबूत करें Immunity?

डॉ. सोनिया रावत कहती हैं कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए लोगों को पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेनी चाहिए. शहद, अदरक, तुलसी के पत्ते, अखरोट और बादाम का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है क्योंकि इन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C इम्यूनिटी मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है. आंवला, नींबू, एलोवेरा, संतरा और अन्य खट्टे फलों में विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है. खाने-पीने के अलावा सभी को रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और लाइफस्टाइल को बैलेंस रखना चाहिए. इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं और खुद को फिट व तंदुरुस्त रख सकते हैं.

