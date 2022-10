अगर आपके पैर होते हैं सुन्न तो, हो सकते हैं डायबिटीज के मरीज, जानें इसके लक्षण

हाइलाइट्स डायबिटीज न्‍यूरोपैथी की वजह से होता है पैरों में सुन्‍नपन. न्‍यूरोपैथी की समस्‍या से बढ़ सकता है नर्व डैमेज का खतरा. पैरों में सुन्‍नपन की वजह से बिगड़ सकता है बैलेंस.

Numbness tell the level of diabetes- डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई तरह की शारीरिक समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है. उनमें से एक है न्‍यूरोपैथी. न्यूरोपैथी हाई ब्‍लड शुगर लेवल के कारण होती है जो नर्व डैमेज के खतरे को बढ़ा सकती है. 60 से 70 प्रतिशत लोगों में न्‍यूरोपैथी का कोई न कोई लक्षण जरूर देखने को मिलता है. इसका सामान्‍य लक्षण है पैर व पैर की उंगलियों और हाथों का सुन्‍न होना.

कई लोग इस लक्षण हो पहचान नहीं पाते जिस वजह से ब्‍लड शु्गर लेवल हाई होता चला जाता है. पैरों का सुन्‍न होना डायबिटीज का संकेत हो सकता है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. चलिए जानते हैं कैसे पैरों में होने वाले बदलाव डायबिटीज के लेवल के बारे में बताते हैं.

पैरों का सुन्‍न होना

पैरों का सुन्‍न होना डायबिटीज का प्रमुख कारणों में से एक है. हेल्‍थलाइन के मुताबिक डायबिटीज होने के बाद कई लोगों के हाथों व विशेषकर पैरों में सुन्‍नपन महसूस होने लगता है. सुन्‍नपन बैठते वक्‍त ही नहीं बल्कि चलते वक्‍त भी परेशान करता है. पैरों का सुन्‍न होना ब्‍लड शुगर लेवल के हाई होने के संकेत हैं. कई बार ऐसी स्थिति में इंसुलिन लेना भी आवश्‍यक हो जाता है.





शूटिंग पेन

कभी-कभी अचानक पैरों में तेज दर्द महसूस होना या चलने में कठिनाई आना भी बढ़े हुए ब्‍लड शुगर लेवल की ओर इशारा करता है. इसे शूटिंग पेन के नाम से जाना जाता है जिसमें पैरों में ऐंठन और दर्द हो सकता है.

बैलेंस का बिगड़ना

कई बार चलते वक्‍त असंतुलन महसूस होना भी डायबिटीज न्‍यूरोपैथी का ही लक्षण है. डायबिटीज के कारण पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं जिस वजह से टखने प्रभावित होने लगते हैं. टखनों के टेढ़े होने या दर्द होने पर चाल प्रभावित हो सकती है.

पैरों में सूजन

डायबिटीज में पैरों में सूजन आना आम है जो ब्‍लड शुगर लेवल के बढ़ने के कारण होता है. ये समस्‍या ब्‍लड सर्कुलेशन सही न होने, किडनी के सही तरीके से काम न करने और वॉटर रिटेंशन की वजह से हो सकती है. ब्‍लड शुगर लेवल 100-126 mg/dl पर पहुंच जाए तो समझिए प्री-डायबिटीज कंडीशन है वहीं ब्‍लड शुगर लेवल 130 mg/dl से अधिक है तो सतर्क हो जाने की आवश्‍यकता है.

