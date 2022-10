ऑस्टियोअर्थराइटिस के दौरान जबड़े में दर्द से परेशान हैं, तो अपनाएं ये तरीका, जल्द मिलेगा आराम

हाइलाइट्स जबड़े के दर्द से बोलने और खाने में परेशानी आ सकती है. ऑस्टियोअर्थराइटिस के बढ़ने से हो सकता है जबड़े में दर्द. जबड़े के दर्द के कई कारण हो सकते हैं.

How To Relief in Osteoarthritis Pain- ऑस्टियोअर्थराइटिस एक गंभीर ज्‍वाइंट्स पेन है जो शरीर के किसी भी हिस्‍से में हो सकता है. जबड़े में दर्द अर्थराइटिस का ही एक लक्षण है जो ज्‍यादातर लोगों में देखा जा सकता है. ऑस्टियोअर्थराइटिस की समस्‍या किसी को भी हो सकती है. इसकी शुरुआत हल्‍के दर्द से होती है जो उम्र के साथ बढ़ सकती है. बात करने या खाना खाने के दौरान यदि जबड़े में दर्द होता है तो ये लक्षण ऑस्टियोअर्थराइटिस के हो सकते हैं. इसे जॉ पेनिंग भी कहते हैं. ये दर्द हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी और जबड़े में अटैक करता है. इस समस्‍या के कारण जबड़े में दर्द और खिंचाव महसूस होता है. जबड़े में ऑस्टियोअर्थराइटिस की समस्‍या अधिक तनाव की वजह से ट्रिगर हो सकती है. ये समस्‍या कम लोगों में ही देखने को मिलती है जिसे प्रॉपर ट्रीटमेंट द्वारा ठीक किया जा सकता है. चलिए जानते हैं जबड़े के दर्द में कैसे आराम मिल सकता है.

हॉट और कोल्‍ड थेरेपी

ऑस्टियोअर्थराइटिस से होने वाले जबड़े के दर्द को कम करने के लिए हॉट और कोल्‍ड थेरेपी का सहारा लिया जा सकता है. हेल्‍थलाइन के अनुसार जबड़े में होने वाले दर्द में बोलने और खाने में काफी परेशानी आती है. जबड़े की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है जिस वजह से मुंह खोलने में दिक्‍कत आ सकती है. हॉट और कोल्‍ड थेरेपी से मांसपेशियों को रिलेक्‍स किया जा सकता है जो दर्द में भी राहत देगा.

स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज

जबड़े के दर्द को कम करने के लिए स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज की जा सकती है. स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज करने से चेहरे की नसों को आराम मिलेगा. साथ ही बोलने और खाने के लिए प्रॉपर मुंह खोल पाएंगे. स्‍ट्रेचिंग एक्‍सरसाइज करने के लिए मुंह को कई बार खोले और बंद करने से काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है.

माउथ गार्ड का प्रयोग कर सकते है

जबड़ों में दर्द को कम करने के लिए माउथ गार्ड का प्रयोग किया जा सकता है. माउथ गार्ड दांतों के ऊपर पहना जाता है जिससे गम्‍स की मांस‍पेशियों पर दबाव पड़ता है. दबाव पड़ने से दर्द में आराम मिल सकता है.

