Pain In The Heel Of The Child – अधिक उम्र में एड़ी में दर्द होना एक बहुत ही सामान्‍य लक्षण माना जाता है लेकिन क्‍या बच्‍चों और टीनएजर्स की एड़ी में दर्द होना सामान्‍य है. ऐसी कई स्थितियां आती हैं जिस दौरान बच्‍चों की एड़ी में भी दर्द और सूजन की समस्‍या आ सकती है. कई बार ये दर्द सामान्‍य कारणों से होता है लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर संकेत हो सकता है. एड़ी में होने वाले दर्द की वजह से कई बार बच्‍चों को उठने और चलने में भी परेशानी महसूस हो सकती है. बच्‍चों में ये समस्‍या मांसपेशियों में दर्द या पोषक तत्‍वों की कमी के कारण हो सकती है. हालांकि बच्‍चों में एड़ी के दर्द की समस्‍या कम पाई जाती है लेकिन इसका समय रहते इलाज न कराया जाए तो ये समस्‍या गंभीर भी हो सकती है. आखिर बच्‍चों की एड़ी में दर्द क्‍यों होता है चलिए जानते हैं इसके बारे में.

ग्रोइंग एज

ग्रोइंग एज बच्‍चों की हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द का कारण हो सकती है. वेरीवैल हेल्‍थ के अनुसार जब कोई बच्‍चा एड़ी में दर्द की शिकायत करता है तो उसे अक्‍सर ग्रोइंग एज के लक्षण के रूप में देखा जाता है. जो कि बचपन और टीनएज में एक सामान्‍य घटना है. ये दर्द हल्‍का और कम समय अ‍वधि का हो सकता है. ग्रोइंग एज में हड्डियां मांसपेशियों से अधि‍क तेजी से बढ़ती हैं जिस वजह से ये दर्द हो सकता है. एड़ी में दर्द अधिकतर रात में होता है.

एच्‍लीस टेंडोनाइटिस

एच्‍लीस टेंडोनाइटिस एच्‍लीस टेंडन पर खिंचाव के कारण होता है जो अधिकतर ग्रोइंग एज में होता है. ये स्थिति बच्‍चों के लिए काफी दर्दनाक हो सकती है. इसमें सुबह उठते ही पैरों और एड़ी में दर्द और जकड़न हो सकती है.

बर्साइटिस

बर्साइटिस दर्द और सूजन का कारण बन सकता है जो एच्‍लीस टेंडन को एड़ी की हड्डी से जोड़ता है. बर्साइटिस की समस्‍या तनाव या टाइट जूतों की वजह से हो सकता है.

प्‍लांटर फैसीसाइटिस

प्‍लांटर फैसीसाइटिस के कारण एड़ी के निचले हिस्‍से में दर्द हो सकता है. ये समस्‍या एड़ी के निचले हिस्‍से में सूजन के कारण हो सकती है. प्‍लांटर फैसीसाइटिस की समस्‍या पैरों की अधिक एक्टिविटी के कारण हो सकती है. ये दर्द अधिकतर सुबह के समय परेशान कर सकता है.

बच्‍चों की एड़ी में दर्द उनकी बढ़ती उम्र के लक्षण हो सकते हैं. बच्‍चे के एड़ी में दर्द होने पर तुरंत चिकित्‍सक से संपर्क करें.

