क्या आपकी हथेली और तलवे हमेशा रहते हैं ठंडे? इस बीमारी के हो सकते हैं संकेत

हाइलाइट्स हथेली और तलवे का ठंडा रहना बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. हीटिंग पैड की मदद से हथेली और तलवों को गर्म कर सकते हैं.

How To Cure Cold Palms And Soles: सर्दियों में हथेली और तलवे का ठंडा रहना आम बात है लेकिन गर्मियों में भी हथेली और तलवे का ठंडा होना सामान्‍य नहीं है. कई बार लोग इसे छोटी समस्‍या मानकर इग्‍नोर कर देते हैं, लेकिन ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है. इस समस्‍या के कई कारण हो सकते हैं. इनमें से एक खराब ब्‍लड सर्कुलेशन होता सकता है. बॉडी में जब ब्‍लड सर्कुलेशन कम होता है तब हथेली और तलवे ठंडे होने लगते हैं. कम ब्‍लड सर्कुलेशन लिम्‍ब्‍स में टेंपरेचर को भी कम कर सकता है. ये समस्‍या किसी भी उम्र के व्‍यक्ति को हो सकती है. खासकर डायबिटीज और कॉलेस्‍ट्रॉल से पीडि़त लोगों को इसका खतरा अधिक होता है. चलिए जानते हैं इस समस्‍या से छुटकारा पाने के लिए किन उपायों को अपनाया जा सकता है.

पहनें ग्‍लव्‍स और मोजे

मेडिकल न्‍यूजटुडे के मुताबिक ठंडी हथेली और तलवे रैनॉड्स बीमारी का संकेत हो सकते हैं. इसमें उंगलियां और अंगूठे के अलावा कभी-कभी नाक और कान सफेद या नीले पड़ जाते हैं और सूज जाते हैं. अत्‍यधिक ठंडी जगह पर रहने वालों को ये बीमारी अक्‍सर परेशान करती है. एक्‍स्‍ट्रा ग्‍लव्‍स और मोजे पहनकर ब्‍लड वेसेल्‍स को नॉर्मल किया जा सकता है.





हीटिंग पैड का करें प्रयोग

जिन लोगों को ठंडी हथेली और तलवे की वजह से सोने में परेशानी आती है वे हीटिंग पैड का प्रयोग कर सकते हैं. हीटिंग पैड से आसानी से पैरों को गर्म किया जा सकता है. साथ ही पैरों की मांसपेशियों को रिलेक्‍स करने में भी मदद मिल सकती है. हीटिंग पैड से बॉडी के ब्‍लड सर्कुलेशन को भी बेहतर किया जा सकता है.

गर्म फुटबाथ

ठंडे हथेली और तलवे को गर्म करने के लिए गर्म फुटबाथ का सहारा लिया जा सकता है. फुटबाथ लेने से हाथ पैरों का ब्‍लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है. नियमित रूप से 10 से 15 मिनट फुटबाथ की जा सकती है. ये तनाव को दूर कर मांसपेशियों को आराम दे सकता है.

करें अदरक का सेवन

अदरक काफी गर्म होती है जो ब्‍लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद कर सकती है. हथेली और तलवे को गर्म करने के लिए नियमित रूप से अदरक का सेवन कि‍या जा सकता है. इसके लिए अदरक की चाय का सेवन फायदेमंद हो सकता है. हथेली और तलवे के ठंडा रहने के साथ यदि अन्‍य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्‍टर से संपर्क करना चाहिए.

